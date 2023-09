Nová palubovka i koše, Písek je natěšený na ligu basketbalistů

Sršni si podpory příznivců váží, ale zároveň vědí, že je zavazující. Hned první den prodali 130 permanentních karet, celkově jich fanoušci mají už přes dvě stě. „K tomu partneři a také jsme se rozhodli, že rozdáme karty všem našim mladým hráčům, kteří budou mít za jedním z košů vlastní tribunu,“ přidává Čech. Kapacita haly je přitom maximálně 800 míst.

Do prvního domácího utkání však zbývá ještě přes dva týdny. Písečtí začínají na Slavii, kam se chystají možná až tři autobusy fanoušků. Další kola mají odložená, a tak nastoupí znovu až 8. října doma proti českému fenoménu z Nymburka. „Doma pak máme mistra z Opavy, takže dva největší favority. Pro nás i fanoušky je to skvělé, ta nejlepší pozvánka. Můžeme jen překvapit,“ naznačuje trenér.

Domácí premiéra je odsunutá kvůli rekonstrukci písecké haly. Nové budou palubovka, koše, tribuny i zázemí. „Kvůli postupu nám přibyla řada starostí. Ale za opravu haly jsme moc rádi, pomohl nám i příspěvek od města a kraje. Navíc jsme podepsali tříletou smlouvu s partnerem Photomate, což tvoří základ rozpočtu. Finančně máme sezonu pokrytou, ale chceme ještě využít euforii, která teď kolem basketbalu v Písku je,“ naznačuje Čech.

Písečtí budou i letos spoléhat na 208 centimetrů vysokého Pavla Englického, kterému je už 40 let.

V rozpočtu mají Sršni ještě prostor na případné angažování zahraniční posily. K tomu se však zatím uchylovat nehodlají. „Chceme dál dávat prostor našim hráčům a těm, kteří si postup uhráli. Skončili spíše kluci, kteří tolik prostoru neměli nebo u nás hostovali. Přivedli jsme tři mladé české hráče. Cizinců je na trhu dost. Byla by chyba to celé hned překopat,“ myslí si.

Opačnou cestou se vydávají týmy, které by se měly pohybovat ve spodní polovině tabulky nejvyšší soutěže. „Posilovaly všechny celky. Řada z nich se rozhodla pro variantu se čtyřmi pěti cizinci, takže je v létě těžké odhadnout, jak jim to bude fungovat. My případné přivedení cizinců nechceme uspěchat,“ zdůrazňuje.

Opravená hala, soupeři, vlastní tým. Neznámých je před nováčkem zatím hodně, i proto Písečtí nechtějí moc odhadovat své ambice. „Nebudeme aspirant na titul. Primární cíl je se zachránit, dál uvidíme. Budeme pokračovat v práci s mládeží, zlepšovat hráče a soustředit se na náš styl basketbalu. Hrajeme trochu jinak, budeme dál agresivní a aktivní. Věřím, že soutěž oživíme a za rok budeme mít možnost plánovat konkrétněji,“ naznačuje trenér.

Příprava Sršňů na sezonu byla celkem slušná. Na kvalitně obsazeném turnaji ve Zlíně skončili třetí a porazili Plzeň. „Výsledky moc nepřeceňujeme. Prakticky jsme nehráli ani jednou kompletní. Ale věřím, že jsme na Slavii dobře připravení. Cítíme šanci a tam se uvidí, jak jsme na tom,“ odhaduje.

Vynechané zápasy v dalších kolech Písek neovlivní ani při pohledu na tabulku. „Rozhoduje procentuální úspěšnost, takže by to nemělo vadit. Ale nesmíme se nechat rozhodit věcmi, které nemůžeme ovlivnit,“ uzavírá trenér Jan Čech.