Slavii ukázali: Nevzdáváme se. Střelce Svobodu vidí písecký kouč v reprezentaci

Centimetry scházely píseckým basketbalistům, aby se závěrečným klaksonem získali cennou výhru při své historické premiéře v nejvyšší soutěži. Za stavu 101:101 Štěpán Borovka ještě z vlastní poloviny zkusil trefit koš.

Míč se odrazil od hrany desky vysoko nahoru a rovnou do koše. Jinak dokonalá záležitost měla jedinou vadu. Když míč stoupal, tak narazil do konstrukce, tím pádem koš neplatil. „Všichni to viděli, takže se nikdo ani moc neradoval nebo neprotestoval,“ usmál se písecký trenér Jan Čech.

V prodloužení se ukázala větší zkušenost Slavia, která triumfovala 115:112. Poslední sekundy jsou však ve vzájemných zápasech obou týmů klíčové. Na stejném místě před rokem a půl Písečtí s klaksonem přišli o účast v baráži. „Celé to bylo takové déjà vu,“ přiznává Čech.

Premiérové utkání nového ročníku totiž mělo silnou zápletku i příběh. Před sedmi stovkami diváků, z nichž až třetinu tvořili fanoušci hostů, Slavia chytila začátek a měla navrch. Postupně navyšovala svůj náskok. „Nejprve jsme neplnili jediný taktický pokyn. Soupeře jsme si nechali rozehrát. V tom vidíme rozdíl mezi nejvyšší soutěží a první ligou. Teď budou protivníci trestat každou naši chybu,“ uvědomuje si kouč.

Vedení Pražanů narostlo nejvíce až na 18 bodů, před poslední čtvrtinou byli ještě o 16 bodů vpřed. Jenže hotovo zdaleka nebylo. „V jednu chvíli to vypadalo, že je zápas rozhodnutý. Ale to tak s Pískem nebývá. Oni se zase zbláznili, trefili pár trojek a dotáhli nás,“ popsalo po zápase křídlo slávistů Radek Pumprla.

Sršni předvedli neuvěřitelný návrat do zdánlivě ztraceného utkání. „Soupeř hrál prakticky v šesti lidech, mohli jim dojít síly. My točili víc hráčů. Získali jsme sebevědomí a skóre srovnali,“ bilancoval Čech.

Obrat mohl být kompletní v poslední minutě. Ještě pár sekund před koncem Písek vedl 101:100, ale po útočné akce domácích následoval faul a jeden proměněný trestný hod. „Znovu jsme tam udělali mentální chybu. Nechali jsme útok jedna na jedna a soupeř nás potrestal,“ přidal kouč.

Když nevyšla Borovkova dalekonosná střela, šlo se do prodloužení. V něm se skóre přelévalo, ale v závěru měli navrch Pražané. „Získali jsme zkušenosti, které se nám budou hodit. Ukázalo se, že můžeme hrát i s českým jádrem týmu. Může to fungovat, ale vidíme i řadu nástrah,“ uvědomil si.

Velký zápas odehrál při své premiéře v základní části Martin Svoboda, který zaznamenal skvělých 38 bodů. „Je to start do nejvyšší soutěže, který tu asi ještě nebyl. Víme, že má obrovský potenciál. Jako trenér vidím i to, že nesplnil řadu defenzivních úkolů, ale v útoku ukázal své kvality. Je to jenom na něm, jak bude posouvat své limity. Může se dostat do reprezentace,“ odhadl Čech.

Znovu se také vyznamenali písečtí fanoušci, kteří neúnavně hnali svůj tým i na cizím hřišti. „Kdo tohle má?“ zasnil se trenér. „Je to hrozně znát, když za vámi lidé stojí. Při posledním time outu ve čtvrté čtvrtině jsem seřval hráče, že není jedno, jestli prohrajeme o pět nebo o třicet. Kvůli lidem musíme nechat na hřišti všechno,“ zdůraznil.

Písečtí mají další zápasy odložené, a tak nastoupí znovu až příští neděli. V domácí premiéře vyzvou český fenomén Nymburk, a to v rekonstruované hale.