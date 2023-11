Basketbal s trenérem žereme, říká písecký rozehrávač Sýkora

Co je pro vás ve třeťáku největší strašák?

Je to asi nejtěžší rok. Čekají mě ústní zkoušky z trestního, obchodního a občanského práva. Bude toho hodně.

Bude těžké udržet skvostný průměr 1,0?

Těžko říct. Budu mít na zkoušky méně času. Přeci jen je toho s basketem víc než dřív. Hraje se dvakrát týdně, je to náročnější. Práva jsou specifická, přes semestr se moc testů nepíše.

Opakoval jste někdy nějakou zkoušku? I třeba kvůli průměru?

Ne, zatím ani jednou. Mám výhodu, že se toho umím hodně naučit za krátkou dobu. Ale žádné úlevy nemám. Na právech se nenosí žádné individuály pro sportovce, takže mám pár povolených absencí jako ostatní, ale jinak musím do školy normálně chodit.

Třeba v pondělí a úterý jste ve škole od rána do večera. Není vám to dlouhé? Nebyl byste radši na hřišti?

Jo, je to dlouhé. Ale jsem vlastně rád, že můžu na dva dny vypnout od basketu. Je to někdy těžké, ale je rozdíl, jestli je to fyzicky, nebo psychicky náročné. Já zažívám oboje, ale vybral jsem si to.

Proč jste si vybral práva? Přivedli vás k nim rodiče?

Ne, rodiče jsou lékaři a oba pracují v českobudějovické nemocnici. Ale dost lidí mi říkalo, že jsem výřečný, že bych práva mohl zkusit, a mně se to taky líbilo. Zvládl jsem nějaké Scio testy a škola mě baví. Navíc má do budoucna dobré uplatnění. Nebyl to pro mě sen jako pro některé jiné. Viděl jsem z právnického prostředí jen pár seriálů a zpětně vidím, že to bylo trochu přehnané a spíš úsměvné.

Na jakou pozici v oblasti práva cílíte?

Chtěl bych být advokát. Ale na právech studují všichni pět let to samé a pak rozhoduje praxe, kdo se kam dostane. Na to já zatím nemám moc čas, tak nevím, co dál. Ale rád bych zůstal u sportu, i když tento obor není v Čechách tak rozvinutý jako ve světě. Ale třeba soudce ze mě určitě nebude.

Jste známý na fakultě díky sportu?

Moc ne. Sportovců tam moc není, takže se to neřeší. Jasně, kamarádi a lidé kolem mě vědí, že hraju basket. Ale nejsem hvězda, jako bych byl třeba v Americe.

Víc než vaše triple doubly se asi řešila třeba kauza politika Dominika Feriho, co?

To jo. Hodně se to řešilo hlavně na začátku té kauzy, teď na konci už tolik ne. Někteří učitelé na to naráželi a demonstrovali na tom případu určité věci. Ale život právnické fakulty to nijak zvlášť nezměnilo.

Právník je sice poměrně prestižní, náročná a slušně ohodnocená profese, ale mezi lidmi nebývá moc oblíbená. S tím se srovnáte?

To mi lidé říkají většinou jako první, nebo se na to ptají. Jak bych s tím dokázal žít. Ale odpovídám jim, že to budu brát jako práci. I když teď je těžké a předběžné říct, jak to budu opravdu zvládat.

Pomáhají vám při učení získané vlastnosti ze sportu? Umění se koncentrovat, zvládat tlak, dokázat přijmout neúspěch...

Rozhodně. Sport vás naučí disciplínu, ustát tlak. Díky němu se umíte lépe soustředit, zvládnete víc věcí najednou. Když na mě někdo zvýší hlas, tak to ustojím, protože jsem ze sportu zvyklý. Je to opravdu znát.

A jak vzpomínáte na dva tituly mládežnického mistra republiky v šachu?

To už je dávno, někdy na základní škole, kdy jsme hráli za školní tým. Ale řekl bych, že mám dobrou hlavu, a dokud jsem mohl hrát jen se selským rozumem, tak mě to bavilo. Ale pak mě ostatní začali dohánět naučenou taktikou a na to jsem neměl čas. Já hrál, ale ležet v knížkách a studovat strategie, to jsem nestíhal. A k šachu je to nutné.

Vojtěch Sýkora (vpravo) z Písku pod tlakem Jakub Tůmy z Nymburka

Co vaše aktuální basketbalová euforie v Písku?

Všichni si to užíváme. Je neskutečné, jak se nám úvod sezony povedl. Mediálního tlaku a shonu kolem je někdy až moc. Ale jsme šťastní za to, čeho jsme dosáhli. A také že se čím dál víc lidí zajímá a celkově přidává k českému basketbalu.

S pozitivní bilancí jste v lepším středu tabulky. Změnilo vás to jako tým?

Řekl bych, že ne. Největší rozdíl vnímám v sebedůvěře. Máme nyní takové zdravé sebevědomí. Šli jsme si to spíš zkusit a moc jsme nevěděli, co od toho čekat. Teď už si věříme na každého a jsme odhodlaní vyhrát každý zápas.

Vážně jste neměli žádná očekávání?

Hráli jsme pár přátelských utkání, ale tam není tempo nikdy takové jako při ostrých zápasech. Hlavní cíl je pořád záchrana a abychom udrželi tento mladý a nadějný tým i do budoucna.

Nakročeno máte do nadstavby A1 a play off. Nezměnili jste cíle?

Následujících čtrnáct dnů asi rozhodne. Máme dvojzápas s Brnem, utkání s Pardubicemi a USK Praha, což jsou týmy, které jsou kolem nás. Když to zvládneme, můžeme atakovat skupinu A1 pro osm nejlepších. Ale play off není žádným cílem, kvůli kterému bychom se měli stresovat. Kdyby to tak vyšlo, tak nás to samozřejmě láká.

Osobně záříte ve statistikách, stal jste se i nejužitečnějším hráčem ligy v říjnu. Jak to vnímáte?

Nepřeceňuji to. Snažím se basketem bavit, pomoci týmu a také potěšit lidi, kteří nás neskutečně podporují. Čísla jsou hezká, ale hlavní jsou výsledky týmu. Když budu hrát špatně a vyhrajeme, tak budu vždy spokojený. Osobní čísla bez úspěchů mužstva mi jsou k ničemu.

Jakub Skalička (vlevo) a Vojtěch Sýkora z Písku bojují na doskoku s Janem Švandrlíkem z Opavy.

Nasbíral jste čtyři triple doubly (dvouciferné hodnoty ve třech hlavních statistikách – body, doskoky, asistence) v úvodních devíti zápasech. To už ale je něco, ne?

Je to ta třešnička na dortu. Vždy jsem měl sklony k asistencím, nebyly pro mě problém. Mám i cit na doskok, k tomu střelba, takže jsem na triple double v zápase vždy cílil. Ale jsem rád a vážím si toho, že se mi to v lize párkrát povedlo.

Teď to ale budete mít těžší a těžší. Soupeři si dají pozor.

Jasně. Každý čeká, že budu atakovat triple double každý zápas. Ale osobně si myslím, že jsem tak specifický hráč, že se k tomu budu dostávat pořád.

Jak to myslíte?

Umím od každého něco, ale nic úplně mimořádně. Hodně využívám herní inteligence. Někdo mi radí, abych nepřemýšlel až moc, ale myslím, že už jsem toho odehrál dost a umím si to v hlavě srovnat.

Když jste v Písku, bydlíte na hale – jako trenér Jan Čech. Basket prý řešíte večer u jednoho piva. Co nejčastěji probíráte?

Pustíme si nějaký basket a bavíme se. Zkoušíme, jaké prvky od těch nejlepších bychom mohli zapojit do naší hry. Občas skončíme u nějakých blbostí, ale je to zábava. Oba basket žereme, takže ho prožíváme od A do Z.

Změnily se s vašimi posledními úspěchy i kariérní cíle?

Ten hlavní už se splnil, když jsme se doma v Písku s naší sestavou dostali do nejvyšší soutěže. Zároveň mám pořád prioritu dostudovat. Teď mám smlouvu na tři roky, k tomu chci dokončit školu. Užívám si hlavně přítomnost.

Co třeba reprezentace?

Nechci se tím dostávat pod zbytečný tlak. Reprezentace by byla hezká, ale když to nevyjde, tak se z toho nezhroutím. Bral bych to jen jako odměnu.