Sehnal vystřílel USK čtvrtfinálovou výhru v Brně, Opava doma udolala Hradec

USK v Brně vedl ještě šest minut před koncem o 11 bodů (66:55), nakonec se ale rozhodovalo v samotném závěru. Dvě minuty před klaksonem se domácím podařilo vyrovnat na 69:69, ale další body už nepřidali. Rozhodnutí vzal na sebe Sehnal, jenž vstřelil rozdílových pět bodů a jeho účet se zastavil až na 27 bodech.

„Celou sezonu to cítím tak, že ve mě trenér a spoluhráči věří, abych tyhle situace bral na sebe. Takže jsem to na sebe vzal a dopadlo to vítězstvím,“ řekl České televizi viditelně vyčerpaný hrdina zápasu.

Sehnalův výkon ocenil i brněnský Viktor Půlpán. „Ondra tuhle sezonu hraje skvěle. Nechali jsme mu střely, které nebyly jednoduché, ale on je dokázal proměňovat. Ale tohle nás neporazilo, spíš zbytečné chyby, které jsme dělali,“ uvedl autor 10 bodů. Jeho spoluhráč Javion Blake vstřelil jen o dva body méně než Sehnal.

Hradec Králové sice vyhrál v Opavě pokaždé o bod tři čtvrtiny, ale první část prohrál 24:32, což bylo nakonec rozhodující. Shodně 19 bodů nastříleli domácí Martin Gniadek a také díky pěti trojkám hostující Filip Halada.

Odvety se hrají v Brně a Opavě ve středu.