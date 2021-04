Slabší začátek, pak strhující jízda. Brňané zatlačili a pod koši je srovnáno

„My víme, že dokážeme hrát dobrý basket, a jak v úterý ve druhém poločase, tak i dnes jsme si to dokázali. Musíme příště takhle začít od začátku a věřím, že to bude v pohodě,“ hodnotil brněnské výkony rozehrávač týmu Viktor Půlpán.

Jeho celek na sebe ve středu upozornil nebývalou šňůrou 26 bodů na rozhraní prvního a druhého poločasu. Od stavu 30:37 v 19. minutě se hosté zastavili tak, že do přestávky a ještě sedm minut po ní nedokázali skórovat. Brněnská střelba byla neskutečná. Domácí dali šest bodů do půle a pak dalších dvacet v řadě po ní.

„Ono to bylo i naší dobrou obranou. Hráli jsme v ní výborně, tlačili jsme jejich rozehrávače do těžkých střel. V prvním zápase jim ještě padaly, ale my jsme drželi tempo, jaké jsme chtěli, a bylo vidět, že jim (hráčům USK) docházely síly. Odrazilo se to i na jejich úspěšnosti střelby, kdy těžké střely přestali proměňovat. To nám hrálo do karet,“ vyprávěl Půlpán.

Hromobití o přestávce v šatně podle jeho slov neproběhlo. „My jsme se tam uklidnili. Myslím si, že hrajeme lepší basket než USK a že se to potvrdilo,“ referoval k dění v zápase číslo dva a k proměně Brna mezi prvním a druhým poločasem.

Mohutná palba domácích udivila i proto, že všechny čtyři zápasy v dlouhodobé části ligy skončily maximálně čtyřbodovým rozdílem ve skóre. Ve středu však byl hned dvouciferný.

„Padly nám tam nějaké střely, hned to bylo vidět na skóre, byli jsme díky tomu sebevědomější. Když budeme takhle pokračovat, tak je to správná cesta, jak postoupit,“ prohlásil Půlpán přesvědčivě. Třetí a čtvrtý zápas se hrají v sobotu a v neděli v Praze, a pokud by nebylo rozhodnuto, přišlo by na řadu páté utkání příští středu opět v Brně.

Tuto variantu by Půlpán a spol. neradi připustili. Přestože je Brno ve čtvrtfinále po dlouhých 13 letech, cíle má vyšší než narazit hned na první překážku.

„V USK jsou mladí kluci, chtějí se ukázat a dokazují celou sezonu, že mohou hrát na špičce a potrápit favority. My ale máme tým rozhodně na to dvakrát u nich zvítězit a sérii ukončit,“ vzkázal Půlpán do Prahy.