Nymburk hostí v Lize mistrů Igokeu, k udržení naděje potřebuje výhru

Nymburk má na kontě ze čtyř utkání jedinou výhru. V posledním domácím vystoupení zdolal na začátku listopadu turecký Bahcesehir (79:76), s kterým má ale horší bilanci ze vzájemných zápasů a ztrácí něj jednu výhru stejně jako na svého úterního soka, na jehož hřišti před dvěma měsíci prohrál 74:91. Proto by pro něj byla v postupové matematice dobré vyhrát o 18 či více bodů. Bilbao, které hraje ve středu v Turecku, porazilo Nymburk o 14 bodů.

Nymburk - Igokea úterý 18.30 online

„Potřebujeme vyhrát. To znamená, že musíme zastavit silné zbraně soupeře. To je především rychlý přechod do útoku, který táhnou hlavně jejich Američani Crawford a Kendrick Ray. Pak bude důležité si pohlídat obranný doskok, jelikož Igokea má hodně fyzické hráče, kteří si chodí pro doskoky. Pokud se nám tyto věci povede eliminovat, tak věřím, že budeme mít dobrou šanci vyhrát. V útoku musíme hodně pohybovat míčem, pak bychom měli nacházet volné střely,“ uvedl v tiskové zprávě klubu Sokolovský.

Osmadvacetiletý křídelník Ray působil v sezoně 2017/18 v Nymburce a byl zvolen nejužitečnějším hráčem české ligy. Bryant Crawford rozhodl první vzájemný duel 33 body. Igokea sice od té doby přišla o zraněného Srba Maria Nakiče a amerického pivota De’Shawna Stephens, který přestoupil do Sassari, ale ukázala svou sílu před dvěma týdny výhrou v Bilbau 84:81.

„Igokea je silný tým, ale má trochu nevyrovnané výkony, takže to bude spíše o tom, co mi jim dovolíme a nedovolíme. Víme, že by bylo dobré smazat i manko z prvního utkání, ale nejdříve se musíme soustředit na výhru, protože máme před sebou ještě jeden zápas,“ uvedl Sokolovský.

„Když ta šance bude, tak jí samozřejmě nepohrdneme, ale nejprve se musíme soustředit na to, abychom eliminovali silné stránky soupeře a naopak ukázali naše silné stránky. Crawford je pro ně klíčový hráč, velmi slušný střelec. On, Kendrick Ray, Waller a Tanaskovič jsou pro ně klíčové hráči, na které se musíme soustředit,“ doplnil trenér.

Nymburští hráči se chtějí o pokračování v soutěži poprat. V minulé sezoně se loučili také v základní skupině, předtím byli dvakrát za sebou ve Final Eight. „Nejdeme do zápasu jen s cílem vyhrát, ale dát do toho úplně všechno a hrát na pokraji svých sil. Je dobře, že poslední zápas s Opavou vypadal, jak vypadal a že jsme museli zabrat. Doufám, že si to všichni zapamatovali, a musíme tak začít zápas s Igokeou, abychom mohli pomýšlet na případný postup,“ prohlásil křídelník Lukáš Palyza.

„Pro nás je to zápas o všechno. Musíme vyhrát a dáme do toho všechny naše síly. Každý zápas začíná od nuly, teprve ke konci můžeme řešit, o kolik bodů případně potřebujeme vyhrát. Samozřejmě pokud bude šance smazat manko z prvního utkání, tak se o to pokusíme, ale zas nesmíme bláznit, protože klíčové je hlavně vyhrát,“ konstatoval rozehrávač Jakub Tůma.