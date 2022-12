ONLINE: Nymburk hostí v Lize mistrů Igokeu a potřebuje k udržení naděje vyhrát

Basketbalisté Nymburka mají před sebou poslední domácí vystoupení v základní skupině D Ligy mistrů. Potřebují porazit bosenskou Igokeu, aby se udrželi ve hře o postup do play off. Porážka by už před závěrečným duelem na palubovce Bilbaa znamenala po svěřence trenéra Ladislava Sokolovského nepostupové poslední místo. Duel začíná v pražské hale Královka v 18:30 hodin, sledujte podrobně online.