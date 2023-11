Sledujeme online Basketbalistky USK Praha hostí v Eurolize v repríze posledního semifinále Final Four turecký Mersin. Jde o přímý souboj...

Vždyť jí je jen patnáct. Sezonu basketbalistů Oklahoma City hatí skandál

I v Česku by z toho byl skandál, ale aspoň by se vyhnul oplétačkám se zákonem. Pokud by znal Josh Giddey aspoň...