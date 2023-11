Po dvou debaklech chtějí překvapit. Basketbalisté Opavy zabojují v hale Rytasu

„Do Vilniusu jsme se těšili. Litva je basketbalový národ a věřím, že přijde hodně lidí,“ řekl ČTK trenér Petr Czudek. „Máme za sebou dva zápasy, které nám nevyšly. Dostali jsme v nich náklady. Ve třetím utkání se chceme prezentovat lepším výkonem a výsledkem,“ doplnil Czudek.

Opava vstoupila do soutěže debaklem na hřišti Patrasu 66:115 a jasně podlehla i doma Dijonu (67:104). Slezané se ale před zápasem v Litvě povzbudili v české lize, kde vyhráli tři poslední zápasy. O víkendu porazili doma v derby Ostravu 80:75.

V LM startují podruhé, v ročníku 2018/19 skončili v osmičlenné základní skupině poslední s bilancí dvou výher a 12 porážek. „Kvalita soupeřů je zde taková, že musíme k úspěchu podat nadstandardní výkon. Určitě nechceme těch šest zápasů jen nějak odehrát. Když jsme v pohodě, tak jsme s nimi schopní hrát. Pokud ale nebudeme hrát v nejlepší formě, tak výsledky budou dál takové, jaké byly,“ uvedl Czudek.

Jakub Šiřina (vlevo) z Opavy se snaží vymyslet akci přes Davida Holstona z Dijonu.

Soupeř musel strávit těsnější porážky, obě v halách soupeřů. Na palubovce Dijonu prohrál 83:87 a v Patrasu 76:78. „Vyhrát venku v Litvě by bylo velké překvapení, ale nejedeme tam s poraženeckou náladou. Chceme se chytnout, vyrovnat se v rychlosti a tvrdosti. Poté by nám to mohlo pomoci v další části naší soutěže,“ podotkl Czudek.

Kouč nehledí na to, že zápas bude v podstatě přímý souboj o postupové třetí místo. „Když jsme zatím prohráli o takové rány, tak přemýšlet o tom, koho dostat pod sebe, by bylo troufalé. Chceme hlavně odehrát slušný zápas,“ řekl Czudek. „Rytas zatím oba duely prohrál, ale neřekl bych, že je to nejslabší tým. Je to hodně vyrovnané a rád bych, abychom do toho vkročili překvapivým výsledkem a trochu to zamotali,“ doplnil dvaapadesátiletý kouč.

Tým odcestoval do Vilniusu s jedenácti hráči. Mimo hru je dlouhodobě Miroslav Kvapil, chybí také Filip Zbránek. „V posledním zápase s Ostravou už ale nastoupil Radovan Kouřil. Máme tedy jednoho navrátilce z marodky zpět,“ dodal Czudek.