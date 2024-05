Rozehrávač Sehnal je po operaci kolena a s Nymburkem o titul bojovat nebude

Sehnal se zranil minulý čtvrtek. Po nájezdu došlápl tak nešťastně, že meniskus nevydržel a malý úlomek mu koleno zablokoval. „Bylo třeba vyndat kousek menisku, který mi blokoval koleno, že jsem ho nemohl propnout. Teď už je to v pořádku. Na nohu už mohu znovu našlapovat a léčba by měla být rychlá, jen to finále už nestihnu,“ uvedl Sehnal.

V této sezoně patřil ke klíčovým postavám Nymburka, v přepočtu na minuty je nejlepším nahrávačem NBL. V průměru za 20 odehraných minut sbíral 9,3 bodu, 3,1 doskoku a 5,3 asistencí. Po operaci by se mohl dostat do plné zátěže za šest až osm týdnů. „Věřím, že to bude ještě rychlejší. Teď musím mít pár dní klid, od příštího týdne začnu nějaké cviky a posilovat svaly,“ plánoval Sehnal.

Jeho spoluhráči ve finále vyzvou buď Ústí nad Labem, nebo Děčín, severočeské derby se za stavu 3:3 na zápasy rozhodne ve čtvrtek.