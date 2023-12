Rytas přijede do Opavy slavit. Slezané už mají v Lize mistrů jediný cíl

„O postupových šancích to už asi nebude. Tentokrát to bude spíše o tom, že fanoušci Rytasu slaví 35 let jádra a přijedou to oslavit k nám,“ řekl ČTK trenér Petr Czudek. „Už jen z naší strany bude kulisa dobrá a tím, že přijede ještě kolem čtyř set litevských fanoušků, to bude skoro rockový koncert. Věřím, že nás to vyhecuje k povedenému výkonu,“ doplnil Czudek.

Čeští šampioni zatím ve skupině s Rytasem, řeckým Promitheasem Patras a JDA Dijon nevyhráli. Vedle bilance 0:4 mají skóre 260:417. Dijon je ve skupině stoprocentní, Rytas s Patrasem mají po dvou výhrách. Opavu mohou dvě kola před koncem udržet teoreticky ve hře o postup jen vysoká vítězství. S Rytasem Slezané prohráli první zápas 63:99. Případná úterní porážka bude znamenat definitivní konec nadějí.

„Soupeři jsou vyrovnaní. Podle mě si to asi všichni tři rozdají v minitabulce. My chceme podat lepší výkon a udělat z našeho zápasu větší zápletku. Víme, že rozdíl mezi námi a ostatními týmy je obrovský. Bylo to pro nás nastavení zrcadla. Věřím ale, že jsme se otřepali a naučili se v tom systému hrát,“ doplnil Czudek.

Podle Czudka má Opava doma větší příležitost favority potrápit. Po utkání s Rytasem uzavře skupinu příští týden proti Patrasu. „Doma bychom chtěli být nepříjemní, kousat a zamotat ve skupině karty. To se zatím nestalo. Například zápas s Dijonem (67:104) nám nevyšel a i pro diváky to bylo těžké,“ řekl Czudek.

Opava chce navázat proti Rytasu na vydařený první poločas z listopadového utkání. Tehdy Slezané drželi ve Vilniusu krok a do kabin odcházeli s osmibodovým mankem. „Ten poločas byl asi z naší strany naším nejpovedenějším vystoupením,“ konstatoval Czudek. Jeho tým pak ale doplatil na zranění Šiřiny a prohrál o 36 bodů.

Opavský basketbalista Radovan Kouřil střílí na koš Rytasu Vilnius.

Šestatřicetiletý Šiřina je ale už po zranění kotníku fit a měl by do utkání zasáhnout. V sobotním ligovém duelu se Slavií pomohl 15 body a devíti asistencemi k vítězství 110:67.

„Je to dobrá zpráva. Chtěli jsme, aby to neuspěchal, a proto jsme přivedli Marquese Townese. Věříme, že Kuba bude v pohodě,“ uvedl Czudek. „Pořád se ale potýkáme s tím, že nepůjdeme do utkání v nejsilnějším složení. Mimo je opět Filip Zbránek, který by byl díky své tvrdosti platný. A přidal se k němu také Radovan Kouřil, který má po lehkém otřesu mozku pořád bolesti hlavy a asi nenastoupí,“ dodal opavský trenér.