James je spoluvlastníkem baseballových Red Sox a fotbalového Liverpoolu

Čtyřnásobný šampion a čtyřnásobný nejlepší hráč NBA James koupil neupřesněný podíl ve FSG společně se svým dlouholetým obchodním partnerem Maverickem Carterem. „To, že jsme společně s Maverickem jako první černoši součástí této skupiny, je něco úžasného. Je to pro lidi, kteří vypadají jako já, naděje a inspirace, že se takové věci mohou stát,“ uvedla opora Los Angeles Lakers.

Šestatřicetiletý James patří k nejbohatším sportovcům světa, jeho majetek magazín Forbes odhadl na 450 milionů dolarů (9,88 miliardy korun). S Fenway Sports Group je v kontaktu od roku 2011, kdy koupil malý podíl v Liverpoolu. FSG vlastní slavný anglický klub od roku 2010.

James se nicméně netají tím, že jeho hlavním snem je být vlastníkem klubu NBA. „Vždycky jsem říkal, že to je můj cíl. Mám toho sportu spoustu co dát. Vím, co je potřeba k vyhrávání. A také vím, jak podnikat. Takže k tomu dojde, a spíš dříve než později,“ uvedl bývalý hráč Clevelandu a Miami.

Svůj sen si nicméně bude moci splnit až po skončení kariéry, neboť pravidla NBA vlastnictví klubů aktivními hráči zakazují.