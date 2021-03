LeBronova kanonáda, podivné vyloučení. Ani tak si Lakers s Phoenixem neporadili

Na play off čeká jedenáctým rokem, ale letos se basketbalový Phoenix zařadil do velké čtyřky Západní konference NBA. A po úterku mu patří druhá pozice, když přeskočil oba kluby z Los Angeles. Pomohl si vítězstvím 114:104 na palubovce Lakers. Výhry dosáhl navzdory vyloučení Devina Bookera, kterého sudí poslali kontroverzně do sprch za mrštění míčem na jednoho z nich.