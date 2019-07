Talent, který sledují miliony lidí. LeBron junior začíná nejtěžší misi

Zatím se neví, ale poprask budí obrovský, zvlášť když se teď v Severní Karolíně předvedl na setkání talentů. Duel mládenců do 15 let kulisou připomínal play off NBA, přítomni byli legendární kouč Mike Krzyzewski či rodinný přítel, basketbalová superhvězda Chris Paul.

LeBron James

„Vede ho ten nejlepší možný učitel,“ řekl pro NY Times bývalý kouč a nyní analytik ESPN Paul Biancardi, který se zaměřuje na talentované teenagery. „Stoprocentně adept na nejvyšší univerzitní úroveň, ale to rozsoudí až čas. Jisté je, že na něj bude hledět opravdu hodně očí.“

Dobrý den, tady Maradona jr.

Probíhá tak další velká reality show na téma synové slavných otců. O tom, že talent lze podědit a že možnost učit se střílet na koš od jedné z největších postav dějin NBA je přínosná, nelze pochybovat.

Jenže talent je jedna věc – a genialita druhá. A LeBron James je ve svém oboru génius. Průkopník, úkaz, generační ikona. Vymyká se i mezi nejlepšími profesionály. Náleží mezi hrdiny, jakých má každé odvětví jen pár. Pravděpodobnost, že by Bronny mohl být až takhle dobrý, je z principu titěrná.

Když starší syn Michaela Jordana hrál středoškolské duely, vysílala je živě celostátní televize. On i mladší bratr shodně skončili s vrcholovým sportem už na univerzitě. „Chci se zaměřit na život po basketbalu,“ pronesl Jeffrey Jordan.

Jinde to bývá podobné. Když Diego Armando Sinagra v roce 2012 podepsal smlouvu s týmem ze čtvrté argentinské ligy, kouč mužstva popisoval: „Je jasné, že tohle je velká atrakce. Chtěl jsem ho vidět hrát, protože se jmenuje Maradona.“

Možná i kvůli tomu Serena Williamsová, máma brzy dvouleté Alexis Olympie, teď ve Wimbledonu líčila: „Budu ji podporovat ve všem. Ale rozhodně nechci, aby za každou cenu běhala po kurtech.“

Je připravený, jak jen to jde

Snaha o basketbalové nanebevzetí Bronnyho Jamese odpovídá ve všech směrech tomu, že se píše rok 2019. Díky tátovi ho na Instagramu, na němž má zatím pouhých osm příspěvků, sleduje 2,7 milionů lidí! To skýtá mimo jiné ohromný komerční potenciál – i tlak, ze kterého by se dospělému roztřásla kolena.

LeBron James junior

„Je dobře připravený. Tak dobře, jak to jde,“ tvrdí Mike Miller, LeBrononův parťák při dvou titulech s Miami, který juniora sledoval po boku Chrise Paula. „Tohle je týmová práce. Mámy, babičky, celé rodiny.“

Toho nejpodstatnějšího ani nemusel jmenovat. LeBron James rád stanovuje nové mety, posouvá basketbalové možnosti. Pokud by vychoval syna, který by se aspoň přiblížil jeho fantastické kariéře, bude to v tomto směru největší počin.