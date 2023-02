Nový kouč Sokolů: Slavia je daleko, ale ještě chceme zabojovat o předkolo

Už v sobotu se totiž Královští sokoli vypraví k utkání na hřišti Olomoucka. Nejbližšího konkurenta v boji o to zbavit se posledního místa v tabulce, které za několik týdnů bude znamenat nutnost zachraňovat se mezi českou elitou v nevyzpytatelné baráži.

Co vám ukázaly první dva zápasy, v nichž jste Královské sokoly vedl?

Bylo to velmi rychlé, před utkáním s USK jsme spolu měli nějaké dva tréninky a na výsledcích se to odrazilo. Na druhé straně se nedalo čekat, že se to k lepšímu otočí ze dne na den, zázraky nikdo nemohl čekat.

A váš dojem z družstva, které se chce v NBL zachránit?

Já věřím tomu, že na to tento kádr má, kvalita není špatná. Věřím také, že nám pár dnů zápasového volna, které nám přinesla reprezentační pauza, pomohou.

Přišel jste k poslednímu týmu tabulky, který před sebou má posledních několik zápasů v sezoně, v níž to vůbec nemá jednoduché. Jak těžké bylo rozhodování tuto nabídku přijmout?

Jednoduché to určitě nebylo. Věděl jsem ale, do čeho jdu, soutěž i Hradec jsem sledoval. Beru to jako výzvu a věřím, že mám týmu co dát, a myslím si, že se to ukáže.

Královští sokoli procházejí nelehkou sezonou. Před jejím začátkem došlo k výrazné obměně hráčů, v jejím průběhu tým provázela zranění, v současné době si například zvyká už na třetího ústředního rozehrávače. Není to příliš komplikovaná situace?

Je, ale na druhé straně jsme v situaci, kdy nám zranění už většinou dobíhají a hráči by měli být k dispozici. Ať tak, nebo tak, já se dívám na to, co máme k dispozici, a s tím pracujeme.

Richard Kucsa na archivním snímku

I když to týmu v soutěži zatím výsledkově moc nešlo?

I přesto, nedívám se, co bylo, ale dívám se dopředu.

Dá se tam vidět optimismus?

Určitě ano. Jsme nastaveni tak, že chceme vyhrát co nejvíc zbývajících zápasů, a jak jsem už řekl, týmu věřím, že toho je schopen i přes všechny nepříznivé okolnosti, které sezonu provázejí.

Hlavní cíle?

Pochopitelně se vyhnout baráži. Ale ještě se nezříkáme možnosti zabojovat o předkolo play off, i když to nyní vypadá, že Slavie je daleko.