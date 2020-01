Debut Durhama: rozhodčí dostal pěstí do hrudi, ale hrálo se dál

Povedené střelecké výkony ale nebyly tím hlavním, co start pětadvacetiletého hráče v Kooperativa NBL proslavilo. Durham totiž nekompromisně inzultoval rozhodčího. Nechtěně. A se šťastným koncem.

Z nebezpečně vypadajícího střetu se tak stala vyhledávaná kuriozita. „Pan rozhodčí naštěstí dopadl dobře a zápas ve druhé půli dopískal. Sám jsem v poločase nešel do šatny dřív, než jsem viděl, že je v pořádku. Pomáhal jsem mu na nohy a čekal, jak mu bude,“ popisoval Anthony Durham dramatický okamžik.

Trochu divoká oslava

Co přesně se při střetnutí Kolína s Hradcem Králové (87:74) přihodilo? Nažhavený debutant Durham při brejkové situaci asistoval spoluhráči Kolářovi na úspěšné zakončení a podle svého zvyku kolegův úspěch náležitě oslavil.

Nabitý radostí švihl vzduchem pěstí, jenže těsně předtím se shodou okolností otočil k nic netušícímu rozhodčímu, stojícímu za ním. Zaskočený sudí schytal oslavné gesto přímo na solar a skácel se k zemi.

„Měl jsem prostě velkou radost, že jsme stihli skórovat těsně před koncem poločasu, a oslavil jsem to zapumpováním sevřenou rukou. Jenže jsem si neuvědomil, jak blízko jsem k rozhodčímu,“ líčil Američan. „Nebyla to zase taková rána, ale byla rychlá. A on – stejně jako já – musel být pořádně zaskočený. Byla to neskutečná náhoda.“

Následná omluva byla přijata, Durham se vyhnul jakémukoliv disciplinárnímu trestu. Tím jediným byly vtípky spoluhráčů v šatně, kam „ranař“ s lehkým zpožděním z palubovky dorazil.

Nekončícímu smíchu nových kolegů se nedalo vyhnout.

„Teď už budu pozornější. Pokaždé se nejdřív kouknu přes rameno, kdo stojí kolem,“ slíbil nedávný student americké univerzity.

Kolín po středeční porážce v Ústí nad Labem klesl zpět na poslední ligovou příčku. Durham by nyní měl být jednou z klíčových postav při snaze o záchranu nejvyšší soutěže.

„Vím, že se teď tým nějakou dobu trápil. Já přišel s čistou hlavou, jakoby sezona právě začínala. Zkusíme to otočit a já pro to udělám, cokoli bude třeba,“ slibuje basketbalista s křestními jmény Anthony Greco zděděnými po otci.

Tvrdá škola na Kypru

Do Kooperativa NBL dorazil z kyperské nejvyšší soutěže, kde dostal první evropskou školu. A prý poměrně tvrdou. „Je to dost fyzická soutěž, sudí hru nechávají být a je tam hodně kontaktů. Já na to ale byl zvyklý už z domova,“ nenechal se zaskočit Durham.

V nutnosti rychle se adaptovat na českou ligu nevidí zásadní problém. „Spoluhráči mi ten proces dost usnadnili. Byl jsem přijat s otevřenou náručí,“ prozradila posila.

Podle prvních pozorování vypadá, že mu budou vlastní spíš brejkové a nájezdové aktivity než ostřelování koše z dálky.

„Rozhodně se snažím využívat svojí atletičnost a rychlost, abych se dostával ke koši nebo něco vytvářel pro spoluhráče, to mi jde nejlíp,“ pokyvuje s úsměvem hlavou muž, který při své české premiéře poslal k zemi rozhodčího.