„Satoranský, Punter, koš.“ Češi v Barceloně dostanou nového parťáka

Punter pomohl Partizanu do čtvrtfinále Euroligy, kde srbský celek vedl díky jeho výkonům nad Realem Madrid už 2:0 na zápasy. Kvůli hromadné šarvátce v závěru druhého utkání dostal americký basketbalista dvouzápasový trest a vrátil se až k rozhodujícímu pátému utkání. Partizan jej prohrál a ztratil sérii s pozdějším vítězem soutěže 2:3 na zápasy. V Eurolize měl Punter průměr 16,1 bodu a byl zvolen do druhého All Star týmu soutěže.

Zkušený rozehrávač nebo křídelní hráč se také stal nejužitečnějším hráčem finále Adriatické ligy, v níž Partizan Bělehrad zvítězil. V rozhodujícím pátém finále (96:85) nastřílel proti městskému rivalovi Crvené zvezdě 32 bodů. V Barceloně by si měl přijít za dva roky na šest milionů eur.

Punter působil v Partizanu od roku 2021, předtím hrál za Olimpii Milán, Crvenou zvezdu Bělehrad, Olympiakos Pireus, Virtus Boloňa či AEK Atény. Dvakrát vyhrál Ligu mistrů, na titul v Eurolize čeká.

Katalánský velkoklub, který vyhrál ve španělské lize 20. titul, ale v Eurolize skončil čtvrtý, v pondělí vyměnil trenéra. Dosavadního litevského kouče Šarunase Jasikevičiuse vystřídal Roger Grimau.