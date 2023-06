Satoranský ocenil po vítězství ve španělské lize mentální sílu Barcelony

„Během sezony jsme měli spoustu momentů, kdy jsme byli dole. Například po prohře v domácím poháru nebo v Eurolize,“ připomněl Satoranský neúspěch ve čtvrtfinále Copa del Rey a čtvrté místo v Evropské lize. „Věděli jsme ale, že máme kvalitní tým a můžeme hrát dobrý basketbal,“ doplnil.

Satoranský přispěl k triumfu ve třetím finále osmi body, čtyřmi asistencemi i doskoky a získal první velkou trofej. Pražský rodák ji slavil s krajanem Janem Veselým, který byl s 19 body střeleckým lídrem týmu. Oba se stali po Luboši Bartoňovi dalšími českými hráči, kteří španělskou ligu vyhráli. Rovněž Bartoň slavil v sezoně 2008/09 titul v ACB Lize s Barcelonou.

Tomáš Satoranský (vpravo) z Barcelony bráněný Nigelem Williamsem-Gossem z Realu Madrid

„Byli jsme na tom po psychické stránce velmi dobře,“ uvedl Satoranský, jehož tým vyhrál úvodní dva finálové duely 97:88 a 86:85. „Byli jsme koncentrovaní. Zvláště v tomhle zápase, v němž se první půle nevyvíjela, jak jsme chtěli. Zůstali jsme ale trpěliví. Až do konce jsem tomu nevěřil, protože víme, co Madrid dokáže. I proto je to velmi speciální,“ doplnil Satoranský.

Český rozehrávač, který se loni vrátil do Barcelony po šesti letech v NBA, má v klubu kontrakt do roku 2026. Veselý podepsal po příchodu z Fenerbahce Istanbul o rok kratší smlouvu. Barcelonu přesto čekají kvůli škrtům v rozpočtu změny, na odchodu je například pivot Nikola Mirotič. O setrvání litevského trenéra Šarunase Jasikevičiuse se jedná.

„Chceme, aby byl dál naším trenérem,“ řekl generální manažer Juan Carlos Navarro. „Některé změny jsou nutné, ale nemyslím si, že pro něj bude problém, aby pokračoval i příští rok. Perfektně ví, jak klub funguje,“ dodal Navarro.