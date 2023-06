Americký basketbalista Punter nakonec zůstává v Partizanu Bělehrad

„Kapitán zůstane v černobílém dresu,“ uvedli zástupci Partizanu Bělehrad. Vyvrátili tím původní zprávy, podle nichž si měl Punter přijít za dva roky v Barceloně na šest milionů eur. Specializovaný basketbalový web dnes připustil, že k podepsání smlouvy nikdy nedošlo.

Punter byl v uplynulé sezoně výraznou oporou Partizanu. Srbskému týmu pomohl do čtvrtfinále Evropské ligy, kde tým trenéra Željka Obradoviče málem vyřadil pozdějšího šampiona Real Madrid. V Eurolize měl Punter průměr 16,1 bodu na zápas a byl vybrán zvolen do druhého All Star týmu soutěže.

Zkušený rozehrávač nebo křídelní hráč se také stal nejužitečnějším hráčem finále Adriatické ligy, v níž Partizan zvítězil. V rozhodujícím pátém finále (96:85) nastřílel proti městskému rivalovi Crvené Zvezdě 32 bodů.

Punter působí v Partizanu od roku 2021, předtím hrál za Olimpii Milán, Crvenou Zvezdu, Olympiakos Pireus, Virtus Boloňa či AEK Atény. Dvakrát vyhrál Ligu mistrů, na titul v Eurolize čeká.