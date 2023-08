Satoranského nelehký úkol: rozzářit křehkou hvězdu, která ztratila lesk

Tomáš Satoranský rychle mrštil míčem doprava, urostlý chlapík vlétl mezi čtyři protihráče, jednou zadribloval, vyšrouboval se do vzduchu a zasmečoval. Jenže od února 2019, suverénní výhry Washington Wizards nad Cleveland Cavaliers a dob, kdy byl ještě o Parkera v zámoří zájem, uplynulo spoustu času.

Euroliga láká Jabari Parker zdaleka není jediným zajímavým basketbalistou, jenž v létě vyměnil zámoří za Euroligu. Největší úlovek hlásí Monako, do jehož kádru přibyl Kemba Walker, čtyřnásobný účastník Utkání hvězd NBA. Brazilský rozehrávač Raul Neto po konci v Clevelandu podepsal s Fenerbahce, Panathinaikos zase přivábil španělského dlouhána a filmovou hvězdu Juancha Hernangómeze.

Zatímco český rozehrávač prožíval jednu ze svých nejlepších sezon, někdejší univerzitní hvězda už věděla, že je zle.

Největší přednost přetvořil Parker ve vlastní zkázu. Možná byste nečekali, že dvoumetrový pořízek se 111 kily bude tak atletický. Když se rozběhl ke koši, připomínal buldozer. Každý svůj pohyb, náznak, změnu směru dokázal obráncům dokonale prodat.

Takový styl si ale vybere svou daň, při zpětném čtení tak třeba i zarazí deset let staré texty, kdy zámořští žurnalisté přirovnávali Parkera k velkému LeBronu Jamesovi. „Díváme se na dvě hvězdy, obě jsou jen v rozdílné fázi své výjimečnosti,“ chrlil ze sebe Jonathan Wasserman z Bleacher Reportu.

Basketbalový král od té doby stihl získat dva tituly a stát se nejlepším střelcem v historii NBA, zato Parker si nejprve přetrhal vazy v koleni, pak několikrát léčil rameno, jindy jej trápil kotník nebo záda. A dynamičnost je pryč, náchylnost ke zraněním navíc tržní cenu hráče zásadně snižuje.

K průměru přes 20 bodů, jímž se Parker pyšnil ve své třetí sezoně za Milwaukee, se už nikdy nepřiblížil. Ani když mu rodné Chicago naservírovalo roční smlouvu na 20 milionů dolarů. Vydržel jen pár měsíců, než se stěhoval za Satoranským do hlavního města.

Jabari Parker a Tomáš Satoranský (oba Washington Wizards) jen přihlížejí smeči LeBrona Jamese (Los Angeles Lakers).

Po konci ročníku Washington nevyužil opci. Parker se nevzdával, zkoušel kariéru nakopnout v Atlantě, v Sacramentu, v Bostonu... Ale smůla, nebylo to ono. Poslední sezonu vynechal úplně, až v pondělí večer se basketbalovým světem rozlétla zpráva: Jabari Parker se dohodl s FC Barcelona!

Pozor, hotovo ještě není, stále se čeká na potvrzení výsledků zdravotní prohlídky. Ani přes Parkerovu anamnézu, která by vydala na ruský román, nelze čekat, že by přestup na poslední chvíli padl. Katalánci dobře vědí, do čeho jdou.

Barcelona - na soupisce se Satoranským a Janem Veselým - prožívá turbulentní léto. Snížila rozpočet, pryč jsou pivot Tobey, rozehrávač Higgins nebo hvězdný Mirotič. Ale náhrady vypadají aspoň na papíře slušně: evropští šampioni z loňského roku Brizuela a Willy Hernangómez, k nimž teď přibývá i natěšený Parker. Třeba se někdejší mládežnický zázrak konečně chytí.