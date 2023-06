Mladý nigerijský basketbalista Barcelony čelil v Madridu rasistickým urážkám

Videozáznam s incidentem se objevil na sociálních sítích i ve španělských médiích.

„Očekáváme od ACB důraznou a exemplární odezvu proti jakýmkoli rasistickým a slovním urážkám,“ uvedla Barcelona v prohlášení. Hosté v úterý vyhráli v Madridu 93:82, sérii s úřadujícím vítězem Evropské ligy ovládli 3:0 a sesadili Real ze španělského trůnu.

Trenér Barcelony Šarunas Jasikevičius přirovnal událost k projevům rasismu, kterým čelí fotbalista Realu Vinícius Júnior. „Je to politováníhodné. Tohle by se dít nemělo. O Viníciusovi toho slyším hodně a teď se musíme bavit o tom, co se stalo tady. Asi se to neslučuje s hodnotami Realu a jeho fanoušků. Hodně nás to naštvalo,“ řekl litevský kouč.