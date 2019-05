Durant by po zranění mohl pomoct Golden State už v Torontu

Basketbalisté Golden State by mohli do finále play off NBA s Torontem nastoupit i Kevinem Durantem, který kvůli zranění lýtka tři týdny nehrál. Nejužitečnější hráč finálových sérií z minulých dvou let odcestoval s obhájci titulu k úvodním dvěma zápasům do Kanady. Podle zámořských médií nejspíš zasáhne až do druhého utkání

„Uvidím, jak to půjde. Výhodou je, že mezi zápasy je ve finále dost času, takže uvidíme,“ řekl v pondělí trenér Warriors Steve Kerr. Boj o titul odstartuje ve čtvrtek. Zatímco Golden State může vyhrát NBA potřetí za sebou, Toronto je ve finále poprvé. Durant se zranil v pátém zápase 2. kola play off s Houstonem a zmeškal celou semifinálovou sérii s Portlandem. S průměrem 34,2 bodu na zápas je nejlepším střelcem vyřazovacích bojů.