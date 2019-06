Za Torontem stojí i McDonald’s. Kanaďany pohltila jurská horečka

Raptors se prodrali do finále po 24 letech od založení klubu. V poli 30 týmů jsou od přestěhování klubu Vancouver Grizzlies do Memphisu před sezonou 2001/02 jediným kanadským zástupcem a postarali se o to, že se finálová série poprvé v historii hraje mimo území Spojených států amerických.

Právě Vancouver, který přitom leží na západě Kanady zhruba 4000 kilometrů od Toronta, finálovou sérií Raptors proti Golden State Warriors doslova dýchá.

Ačkoli město neschválilo možnost veřejné projekce, lidé společně sledovali čtvrteční úspěšné vystoupení kanadského týmu na startu série s obhájci titulu (118:109) i nezdar ve druhém zápase (104:109) v barech, restauracích či kinech, kde se po lístcích zaprášilo do pár minut.

Dostat se do fanzóny na náměstí v Torontu hned vedle Scotiabank Areny, nazvané příhodně Jurassic Park, vyžadovalo hodně trpělivosti, neboť fronta se tvořila už od čtyř hodin ráno, tedy 15 hodin před začátkem zápasu.

Nakonec tam drželo palce přes pět tisíc lidí. A podobných Jurských parků mělo po celé Kanadě vyrůst podle plánů jednotlivých měst okolo dvanácti.

Torontští fanoušci čekají na vstup do zóny Jurassic Park před halou Scotiabank Arena.

Přestože v Halifaxu se přenos promítal na náměstí, Cindy a Robbie McGeeovi cestovali se svými třemi dětmi z východního pobřeží dlouhých 19 hodin, aby zažili atmosféru ve fanzóně hned u haly Raptors.

„Děti jsou nadšené, vzali jsme je ze školy, jsme všichni basketbaloví fanoušci a chtěli jsme podpořit kanadský tým. Tady se tvoří historie a my jsme prostě museli být u toho,“ uvedla Cindy.

Tak trochu jako zázrak vnímá postup Toronta do finále NBA i redaktor New York Times John Branch.

„Kdyby mi před 25 lety někdo řekl, že nějaký kanadský tým dříve postoupí do finále NBA, než některý z kanadských zástupců opět vyhraje Stanley Cup, myslel bych si, že měl opravdu moc drinků,“ narážel Branch na triumf Montrealu v NHL z roku 1993.

Ohromený tím, co se děje v Torontu, byl i Kawhi Leonard, který přišel v létě ze San Antonia a splnil roli očekávaného tahouna.

„Než jsem přišel, tak jsem věděl z těch venkovních zápasů, že tu lidi zajímá basketbal, ale teď mám za sebou 41 zápasů základní části, další v play off a žiju tady. Vidím, jak holky a kluci nosí čepice, dresy, kolik podpory máme i mimo arénu a vůbec po celém městě. Je to neskutečná sezona,“ prohlásil Leonard.

„Tohle je to nejlepší období pro Toronto. Lidé jsou naprosto unešení a měli by si ty chvíle co nejvíc užít,“ dodal další z hráčů Chris Boucher, jediný Kanaďan na soupisce.

Lístky v oficiálním předprodeji byly na domácí zápasy vyprodané do půl hodiny. Na webových portálech, které se zabývají přeprodáváním lístků, šplhaly ceny do závratných výšin. V nabídce se objevily dokonce dvě vstupenky na nejlepší možná místa hned u palubovky v celkové výši 60 487 amerických dolarů (přes 1,4 milionu korun).

A vše přiživuje velepopulární rapper Drake. Torontský rodák se z první řady neváhá zapojit do hecování protivníků. V prvním finále měl na sobě historický dres Della Curryho, otce velké hvězdy soupeře Stephena Curryho, ve druhém si zase dobíral absentujícího - protože zraněného - Kevina Duranta.

Rapper Drake, fanoušek Toronta v dresu Della Curryho, hecuje Draymonda Greena z Golden State. Rapper Drake si na druhé finále „svého“ Toronta s Golden State vzal mikinu s Kevinem.

K basketbalovému šílenství se v Kanadě připojil i fastfoodový gigant McDonald’s, když změnil tradiční logo a vše uvedl povedenou slovní hříčkou. „Na podporu Raps už nebudou naše oblouky nikdy více ve zlatém vyhotovení (golden state),“ uvedla ve čtvrtek společnost.