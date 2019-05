Tým Golden State přišel do konce série s Houstonem o střelce Duranta

„Je to nejlepší hráč v play off, do teď hrál naprosto skvěle,“ citovala agentura AP trenéra Golden State Steva Kerra. „Teď musíme na lavičce najít někoho, kdo nám zařídí 35 bodů, dva bloky, jedenáct doskoků a devět asistencí,“ přidal kouč obhájců titulu.

Durant nedohrál středeční duel s Houstonem, který Golden State vyhrál 104:99 a ve čtvrtfinálové sérii se ujal vedení 3:2 na zápasy. Podle Kerra se Warriors budou muset bez největší hvězdy obejít ve zbytku série s Rockets. Vrátit by se Durant mohl na případný úvod finále Západní konference.