Člověk míní, vir mění a Nymburk krvácí. A tak i Bohačík si vyzkouší cizinu

„Bude to skok. Ale i proto to děláme, abychom viděli, jak se budu schopen přizpůsobit francouzské lize. Je velmi atletická, hráči jsou tam fyzicky na velmi dobré úrovni. Bude pro mě oříšek se s tím poprat,“ pronesl Bohačík poté, co podepsal roční smlouvu se Štrasburkem.

Ale jen díky tomu, že na nabídku kývl jeho dosavadní zaměstnavatel. „Nymburk pocítil, že bych si chtěl zkusit zahraniční soutěž, a je moc fajn, že k tomu byli otevření a umožnili mi tento krok.“

Málokterý český sportovní fanoušek zapomněl, jak právě tenhle usměvavý chlapík s číslem 17 na dresu válel loni na mistrovství světa v Číně. Bohačík patřil mezi ústřední postavy české jízdy za historickým 6. místem.

Nelekl se Američanů, Turkům v přímém boji o postup ze skupiny nasázel 15 bodů při úspěšnosti střelby z pole 75 procent a Řekům při přetlačované o čtvrtfinále dokonce 25 bodů. Trefoval trojky, neznervózněl při trestných hodech.

„Hráč evropského formátu,“ smekal uznale reprezentační kolega Ondřej Balvín a další se přidávali. Třeba jediný český skaut pracující pro tým NBA Jakub Kudláček, který reprezentanty z Nymburka obecně pochválil: „Ukázali, že můžou hrát proti komukoli na světě, což je velká věc, jelikož se většina z nich dřív s úplně špičkovou konkurencí nekonfrontovala. Jakmile dokážete, že můžete hrát proti komukoli, zvedne vám to kredit, hodnotu, celkovou kvalitu.“

Takže Euroliga? Nebo bundesliga, případně „laso“ z Turecka? Ani jedno. Bohačík před šampionátem podepsal dlouhodobou smlouvu u českého hegemona. Nymburk si mohl gratulovat, křídelník z Markvartovic si však nemusel zoufat. Čínská fazona vydržela nejen jemu, klub válel v Lize mistrů a najednou jako lídr základních skupin pomalu začínal myslet na její Final Four. Co by ne!



Ale pak svět ochromil covid-19.

Liga mistrů zůstala nedohrána. A Nymburk – v českých poměrech mimo fotbal a hokej unikátní projekt, i co do podmínek vytvořených hráčům – krvácí. Omezení sponzorských peněz na něj dopadá obzvlášť tvrdě.

Americký pivot Zach Hankins využil výstupní klauzuli a reprezentační jádro se smrsklo ani ne na polovinu. Z pětice zástupců v Číně jsou najednou pryč pivot Martin Peterka (nedohodl se na smlouvě), kapitán Pavel Pumprla (tomu kontrakt kvůli úsporám vypověděl sám klub) a nově také Bohačík.

„Umožnili jsme mu přestoupit, pokud najde angažmá, které ho bude lákat. A to za příznivějších podmínek, než jaké máme ve smlouvě,“ řekl nymburský výkonný ředitel Ondřej Šimeček, což Bohačík s úsměvem komentoval: „Nějak si asi polepším.“

Do ciziny míří jako očekávané eso Štrasburku. Pryč jsou vzpomínky na jeho premiérový a časem již zaprášený první zahraniční pokus v belgickém Leuvenu. „Reprezentační trenér Ronen Ginzburg mi říkal, že to se stalo ještě předtím, než jsem se narodil. Než mě našli v Nymburce,“ uvedl Bohačík.

Česká soutěž tím zchudne, totéž platí o nymburské síle. Ginzburg i celý národní tým naopak věří v další rozvoj opory mužstva.

„Chtěl jsem slyšet jeho rady, bavili jsme se o budoucnosti,“ tlumočil Bohačík svůj dialog s reprezentačním koučem. „Bude určitě rád, když bude mít co nejvíc českých hráčů v zahraničních ligách.“

Jeden z nejlepších Čechů na loňském světovém šampionátu se na takovou misi vydává hlavně shodou okolností, které výrazně přesahují basketbalové dění.