Zrodil se Pan hráč. Jak Jaromír Bohačík z Markvartovic vystřílel postup

Má tenhle chlap vůbec nějaké nervy? „Ještě než jsme odjížděli na zápas, promítal jsem si v hlavě situace, že by mohla rozhodovat i jedna střela,“ líčil Jaromír Bohačík. „A říkal si, že když mám na ruce střelu, která má rozhodnout o našem osudu, tak šestka to je asi to nejjednodušší, co by mě mohlo potkat. Proto jsem se vnitřně usmíval.“

MS basketbalistů v Číně Zpravodajství, komentáře, program a výsledky, reportáže od našeho zpravodaje

I díky tomu, s jakým klidem Bohačík proměňoval trestné hody, Češi prožívají basketbalovou pohádku. Porážka 77:84 s Řeckem jim vzhledem k postupové matematice stačila. Jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa!

A muž, který o sobě často s úsměvem hovoří jako o „Jardovi Bohačíkovi z Markvartovic“, patří mezi hlavní hrdiny. Na šampionátu překonává i očekávání největších optimistů.

Proti Řecku byl svým způsobem nepostradatelný. Zápas teprve začínal – a Češi se ocitli pod tlakem, který v Řecku prožívají lisované olivy. Prohrávali 2:10, protivník je drtil. „Byli jsme absolutně mrtví, ale absolutně. Dělali jsme strašné chyby, ztráceli míče,“ líčil Ondřej Balvín. „Když dal Boči trojku a prolomil to, zvedlo nám to morál.“

Nejen ona úvodní trojka byla setsakra náročná, to většina z 25 bodů, které si český křídelník připsal. Jasně nejlepší v souboji s Řeckem, s průměrem přes 17 bodů na zápas nejlepší v kádru na mistrovství světa.

Byl to jeho životní zápas? „Nevím, protože těsně po něm tam emoce nebyly,“ říkal v mixzóně; ještě musel se spoluhráči čekat, zda Američané pomůžou a porazí Brazílii, což se stalo: „Ale samozřejmě na to budu vzpomínat. Mám osobně pocit, že jsme se jako tým semkli ještě víc než kdy jindy. Že kdokoli přišel z lavičky, byl v zápase.“

Ostatní ho nechválili jen tak. Takového sebevědomí najednou má: „Když trefíte nějakou střelu, obruč mi najednou přijde mnohem větší.“

Ať už to byl záměr Řeků, nebo to prostě na Bohačíka vycházelo, postavil se v závěru hned šestkrát na značku trestného hodu. Pětkrát proměnil!

„Během šampionátu jsme věděli, že naše šestky jsou možná až hrozné,“ popisoval křídelník Nymburka. „Ale my máme v týmu samé dobré střelce, nemáme tu někoho, kdo se s nimi trápí. Takže jsme věděli, že to procento půjde nahoru.“

On sám šel příkladem, jako na celém mistrovství. I proto teď český basketbal prožívá nejhezčí dny své historie.