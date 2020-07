Nymburské basketbalisty posílil slovinský rozehrávač Rupnik

Šestnáctinásobný český mistr to uvedl v tiskové zprávě.

„Hledali jsme zkušeného rozehrávače, který však má ambice a který neustále pracuje na svém zlepšení. A to je přesně Luka. Je nyní v nejlepším věku a přináší nám nejen basketbalové schopnosti, ale také vůdcovství, znalosti a nekonečnou energii,“ řekl na adresu nové posily trenér Nymburka Oren Amiel.

Rupnik, který je jedním z nejbližších přátel hvězdy NBA Luky Dončiče, hrál za Antverpy od loňska. Poté, co belgický klub postoupil do Final Four Ligy mistrů, měl nahradit hvězdu týmu Parise Leeho a s průměry 11,1 bodů, 3,6 asistence a 2,4 doskoku patřil k nejlepším hráčům týmu. Pomohl klubu získat Belgický pohár a byl v něm zvolen nejužitečnějším hráčem.

Kariéru začal Rupnik v Olimpiji Lublaň, v jejímž dresu si zahrál i Evropskou ligu a Eurocup. V roce 2009 byl vybrán mezi největší evropské talenty na prestižní kemp Jordan Brand Classic v New Yorku mimo jiné společně s Martinem Křížem, se kterým se teď potká v Nymburku. Rupnik tam byl i nejlepším střelcem.

V roce 2016 odešel do španělské Lleidy, po pár měsících se stěhoval do Fuenlabrady, kde strávil tři sezony v pozici náhradního rozehrávače. Zahrál si tam Ligu mistrů včetně zápasu v Nymburce. Za slovinskou reprezentaci, odkud ho zná i nymburský asistent trenéra Aleksander Sekulič, nastupuje pravidelně od podzimu 2017.

Během pandemie koronaviru se Rupnik připravoval s kamarádem Dončičem z Dallasu. „Trénovali jsme spolu několik týdnů. Pomáhal nám trenér Jure Draksler. Přidali se k nám i další hráči a bylo to skvělé. Luka chce být co nejlépe připravený na restart NBA a další sezonu. Stejně tak já,“ řekl Rupnik slovinským médiím.

Nymburk začíná posilovat po několika odchodech dosavadních opor. Klub ukončil smlouvu kapitánu Pavlu Pumprlovi, zatímco americký pivot Zach Hankins využil výstupní klauzule a odešel do izraelského celku Maccabi Rišon. Nabízenou smlouvu s Nymburkem nepodepsal reprezentant Martin Peterka a jedna z klíčových postav národního týmu i Nymburka Jaromír Bohačík zamířil do Štrasburku.