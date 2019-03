Vábení vítěze Ligy mistrů? Bohačík raději zůstává v Nymburce

Bohačík přišel do Nymburka v roce 2017 z USK Praha a rychle se stal jedním z klíčových hráčů. V této ligové sezoně v průměru za zápas nasbíral 12,3 bodu, 2,3 asistence a tři doskoky. V Lize mistrů zaznamenal 12 bodů, 2,6 asistence a 4,3 doskoku na utkání.

V kvalifikaci pak české reprezentaci s průměrem 13,6 bodu na zápas pomohl k prvnímu postupu na MS od roku 1982 a zájem o něj projevil mimo jiné i úřadující vítěz Ligy mistrů AEK Atény.

„O to větší punc to dává na to, co pro nás znamená toto prodloužení smlouvy. Nymburk má také velmi zvučné jméno v Evropě,“ uvedl hráčův manažer Kamil Řeřábek.

„Se snoubenkou jsme se tady zabydleli, cítíme se tu velmi dobře a jsme šťastní. Jsem tu velmi spokojený a doufám, že budu moci důvěru splatit. Naše cíle jsou týmové a těším se, že v dalších sezonách uděláme velkou díru do Evropy,“ poznamenal Bohačík. „Vnímám to i jako projev důvěry ze strany Nymburka a doufám, že naplním očekávání v dalších sezonách,“ dodal.