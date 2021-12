Cítil jsem se dobře od prvního míče, zářil Veselý po rekordní bodové smršti

Pokud chcete vědět, jak ono spojení „cítit se dobře od prvního míče“ vypadá u Veselého v praxi, podívejte se na první čtvrtinu zápasu.

Český basketbalista v ní obstaral prvních 15 bodů svého týmu, až v závěru se k němu jedním trestným hodem přidal Nando De Colo.

„Tušil jsem, že jsem dal prvních 15 bodů, protože to bylo dost očividné. Povedlo se nám pár protiútoků, navíc to šlo vidět hlavně na tabuli,“ poznamenal Veselý v tiskové zprávě.

Svůj poločasový zápis zastavil Veselý na 22 bodech, ve druhém dějství přidal ještě dalších deset. Měl zkrátka fazónu od začátku až do konce, kterou vylepšil své dosavadní maximum 31 bodů z roku 2017.

„Po takovém vstupu do zápasu se hraje úplně v pohodě. Na člověka pak není takový tlak,“ objasnil 213 centimetrů vysoký basketbalista, jak mu skvělý rozjezd pomohl.

O tom, že český basketbalista prožil vskutku nevšední den, svědčila i jeho bilance střeleckých pokusů za tři body. Ze tří proměnil pivot Veselý dva.

„No, už je to deset let, co jsem dal dvě trojky v zápase,“ vybavil si březen 2011, kdy oblékal dres Partizanu Bělehrad.

„Ale nemyslím si, že by teď trojky byly mou novou zbraní. Snažím se spíš pracovat na tom, abych vystřelil, když jsem volný. Když budu mít otevřenou pozici, tak to budu zvedat.“

Díky jeho čtvrtečnímu řádění se zvedl i Istanbul, pro který šlo o teprve páté vítězství v aktuálním ročníku Euroligy. Turecký celek figuruje na 15. příčce a na play off ztrácí čtyři body.

„Po takovém startu, jaký jsme měli, je pro nás každý zápas důležitý v boji o play off,“ uvědomuje si Veselý. „Začátek sezony jsme měli celkem těžký, kdy jsme skoro všechny zápasy hráli venku. Teď máme program lepší, hrajeme hodně zápasů doma. Takže bude důležité toho využít a vyhrávat.“

Pokud českému reprezentantovi vydrží střelecký apetit, budou se tyto cíle plnit mnohem snadněji.