Veselý velel ke konci temné série, ve velkém střílel, doskakoval, přihrával

Český pivot byl nejlepším střelcem domácích, navíc přidal pět asistencí. Pro Veselého šlo o druhý nejlepší výkon v sezoně, víc bodů si připsal pouze v říjnu proti Barceloně, kdy při prohře 74:76 měl 24 bodů.

„Upřímně, poslední dny jsem se cítil dost unavený. Dneska jsme ale všichni od začátku byli v zápasu a bojovali od prvního do posledního okamžiku,“ řekl Veselý pro Euroleague TV.

„Měli jsme dobré i špatné momenty, ale dneska jsme to dokázali ustát a zůstat v zápase. To si z dnešního zápasu musíme vzít a jít s tím do dalších utkání,“ přidal jedenatřicetiletý Veselý.

Fenerbahce vyhrálo po čtyřech porážkách a připsalo si teprve čtvrté vítězství v dosavadních 13 kolech Euroligy. V neúplné tabulce patří tureckému celku patnácté místo.