Opavský křídelník Švandrlík po titulu: Je to super. Vážně pohádka

„Všichni jsme bojovali do poslední vteřiny,“ těšilo ho po finálovém vítězství 3:1 na zápasy nad Děčínem.

Porazili jste první tři týmy po dlouhodobé části, takže jste právem nejlepší.

Je to o to sladší, že jsme se dokázali po ne úplně vydařené dlouhodobé části ligy zvednout a udělat tady tu pohádku. Načasovali jsme formu. K tomu během sezony přišel Marťas (pivot Martin Gniadek), který nám hodně pomohl i v kabině, ve všem. Je to super. Vážně pohádka.

Bylo těžké udržet ve finále chladnou hlavu po tom, co Děčínští v sérii snížil na 1:2?

Měli jsme to asi trochu v hlavách a v tom třetím utkání polevili. Asi jsme si mysleli, že to už bude jednodušší, navíc, když přišli o dva silné hráče (Pomikálka a Waltona), ne-li nejdůležitější. Ale Děčínští bojovali, jsou to válečníci. Museli jsme zapnout a dřít na maximum.

Jan Švandrlík (vpravo) z Opavy hraje kolem Matěje Svobody z Děčína.

Co vás nastartovalo po sedmém místě, z něhož jste šli do vyřazovacích bojů?

Vzpomněli jsme si, že basket tak nějak hrát umíme, a najednou se nám začalo dařit. Měli jsme spoustu momentů, kdy byly zápasy na hraně. Trochu při nás stála i štěstěna, nějaká utkání jsme vyhráli o dva body, trojkou v poslední vteřině... Najednou se vše rozjelo a skončilo vítězným finále.

Je triumf o to cennější, že jste měli jen jednoho cizince, Američana Dylana Carla, když nepočítáme Slováka Jakuba Mokráně?

To je zadostiučinění pro zdejší partu za to, jak se basket v Opavě dělá. Já jsem trochu náplava, takový český cizinec z Plzně, (usmívá se) ale zdejší kluci se znají odmalička, začínali v Ostravě a dotáhli to spolu až na vrchol. Je to něco neskutečného pro Šířu, Larryho... (Jakuba Šiřinu, Luďka Jurečku), celé to ostravské jádro.