Bronz? Cenný a vydřený, váží si jej sběratelka medailí Effangová

„Vidím to, jako by to bylo včera,“ přiznává hráčka, jež se za šest let strávených v Hradci medailí dočkala více než dost. Vzpomínka na tehdejší rozčarování je jednou z příčin, proč si každé váží. Té, kterou společně se svými spoluhráčkami dostala na krk v úterý večer, nevyjímaje. I přesto, že po loňské stříbrné byla „jen“ bronzová.

Jaká tedy je pro vás a pro vaše družstvo?

Cenná a vydřená, bylo hodně těžké k ní letos dokráčet. Hlavně proto, že před sezonou odešlo několik opor, na naše poměry nezvykle moc, vedení se vždy snaží udržet kostru družstva. Cenná je i proto, že není tajemstvím, že nám mnozí nevěřili, že bychom o medaili mohli vůbec hrát, natož ji získat.

Měly jste ale navazovat na sezonu, která byla v historii hradeckého klubu vůbec nejúspěšnější. Těžký úkol?

Těžký by byl, i kdybychom zůstaly kompletní, protože to loni byla sezona snů, v kariéře ještě nepamatuji. Pád nám předpovídali velký.

Jak se podle vás podařilo nahradit hráčky, které družstvo několik sezon výrazně pomáhaly držet nahoře?

Důležité bylo, že se nám podařilo chytit začátek sezony. V Chomutově, který dal dohromady velmi silné družstvo, jsme sice vyhrály těsně o tři body, ale na to, abychom se chytily, to stačilo. Stejně jako v některých dalších zápasech jsme asi měly i trochu štěstí. Patří to ale k tomu.

Medailová desetiletka * Hradecké lvice získaly první ligovou medaili v sezoně 2012/13 a byla bronzová. Od té doby získaly další tři (2014, 2019 a letos). * Rovněž čtyřikrát za tu dobu skončily lvice v lize druhé (2015, 2017, 2020 a 2021), ve finále vždy prohrály s USK Praha. * Pouze v roce 2016 a 2018 byly bez medaile, skončily čtvrté.

Základní část jste odehrály bez větší výsledkové krize, přišla vůbec nějaká v sezoně?

Určitě v zápase na Slavii, kde nám nešlo nic a daly jsme jen čtyřicet bodů. Debakl, který mohl s týmem zamávat i přesto, že šlo o jediný zápas. Znovu se ale ukázalo, že síla týmu se nepozná ve chvíli, kdy se daří, ale když se nedaří. Nám se podařilo z toho dostat a naše forma pak vygradovala na Českém poháru, kde jsme s Žabinami v semifinále prohrály až v prodloužení a ukázaly jsme, že je můžeme i porazit.

S těmi jste ale nakonec v ligovém semifinále třikrát prohrály, jak s odstupem tuto sérii vidíte?

Že nám to nesedlo a že na nás asi v nepravou chvíli sedla špatná doba. Dalo se s nimi hrát, ale nešlo to, navíc třeba ve třetím zápase jsme musely nastoupit bez tří opor, vesměs podkošových hráček.

Už ve čtvrtfinále jste se ale hodně nadřely, Chomutov jste udolaly až v pěti zápasech, i když jste podle základní části byly favoritkami.

Podle mě se to ale dalo čekat. Už jsem říkala, že Chomutov měl kvalitní tým, podle mě tak kvalitní, že v sezoně mohl dosáhnout na víc.

Po zklamání v semifinále jste se musely dát dohromady na zápasy o bronz. O co to bylo těžší proto, že nešlo o USK, od kterého se to očekává?

Tady bych trochu protestovala, protože i po vyřazení od USK to je těžké, každá prohra bolí, byť s ní každý počítá. Tenhle postoj se podle mě musí změnit, také to jsou jen lidi a třeba letos to nebudou mít ve finále se Žabinami lehké, podívejte se, jak dohrávaly minulý týden Final Four Evropské ligy. Ve všech případech se člověk musí poučit, koukat dopředu a koncentrovat se na to, co přijde.

Vám se to pro sérii o bronz podařilo, na KP Brno jste vyhrály 3:0 zápasy. Co podle vás rozhodlo?

Podle mě to, jak jsme odehrály první zápas a pak druhý, ve kterém si to myslím soupeřky prohrály tak trochu samy, měly nás na lopatě. Kdyby sérii vyrovnaly, asi by série vypadala jinak.

Třetí zápas dlouho vypadal jasně ve váš prospěch, ale nakonec z toho bylo drama...

Hodně těžká situace. Po třech čtvrtinách to vypadalo příznivě a po začátku čtvrté jste se najednou podíval na tabuli a bylo to jen o bod. KP vstalo doslova z hrobu, naštěstí pro nás nevyužilo podobnou šanci, jakou my u nich ve druhém utkání ano. Měly trestné hody, nedaly je, zatímco my v Brně ano.

Byla z toho další medaili, koukáte krátce po jejím zisku dál?

Myslím si, že v Hradci se cíle měnit nebudou. Možná přijdou některé změny, dá se asi čekat zájem o některé hráčky, ale velké změny snad nebudou, navíc se dlouhodobě daří do sestavy zabudovávat mladé.