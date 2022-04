Věřím ve zkušenost našeho týmu! říká kouč hradeckých basketbalistů Peterka

Jejich nespornou výhodou, i přes nepříjemné zdravotní komplikace několika opor, bude to, že rozhodující utkání sehrají na domácí palubovce. V hale v Třebši se dnes rozhodne, který z týmů očekávaně vyrovnanou sérii hranou jen na dvě výhry urve pro sebe.

„Věřím ve zkušenost našeho týmu. Navíc máme výhodu domácího prostředí. Opět očekáváme bojovný zápas, který může jít do dramatické koncovky. Myslím, že rozhodne nasazení a odhodlání týmů,“ uvedl před dnešním utkáním trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Play off basketbalistů * Hradečtí Královští sokoli (8. místo v dlouhodobé části NBL) v něm o postup bojují s Děčínem (9.).

* První utkání série hrané na dvě výhry doma vyhráli 78:76, v Děčíně poté prohráli 66:80.

* O postupujícím do čtvrtfinále se rozhodne ve středu v hale v Třebši, kde utkání začne v 18 hodin. Jeho vítěz ve čtvrtfinále vyzve Nymburk.

Hradečtí se do předkola play off pustili jako lépe umístěný tým po dlouhodobé části na domácím hřišti a v napínavém duelu svého soupeře o dva body přehráli.

Pondělní odveta ale přinesla vyrovnání série i přesto, že tým, postupně stále více narušovaný zraněními, odehrál dobrý zápas. „Utkání v Děčíně se celé vyvíjelo v náš neprospěch. Bohužel opět bojujeme s marodkou, ale na to už jsme v této sezoně zvyklí,“ poznamenal hradecký kouč.

Do utkání v Děčíně totiž nemohli nastoupit zraněný Pavlović a nemocný Šoula, navíc se k nim v jeho průběhu přidal i kapitán Ondřej Peterka, jenž musel odstoupit kvůli zlomenému nosu. „Řezali nás, bolelo to. Ale to jsme věděli předem, že to bude bolet,“ komentoval dění v zápase v Děčíně křídelník Královských sokolů David Škranc.

„S Děčínem se na jeho půdě hraje špatně, protože jakmile oni zapnou ten svůj válečnický motor, nejde to zastavit.“ Právě zdravotní stav zraněných hráčů může dnešní bitvu o postup hodně ovlivnit. O tom, kdo bude moci nastoupit, se podle kouče Peterky rozhodne až před zápasem: „Musíme se dát dohromady, uvidíme, jestli bude hrát Pavlovič, u Peterky to asi nepůjde.”

Postoupit mezi osm nejlepších dnes budou určitě chtít obě družstva. Pro obě ale přišla špatná zpráva bezprostředně po pondělním zápas v Ostravě. Tam totiž pražský USK vyhrál, a ovládl tak druhou předkolovou sérii. Odsoudil tím tak lepšího z dnešního zápasu v Hradci k tomu, že se ve čtvrtfinále bude muset pokusit o téměř nemožné – vyřadit mistrovský Nymburk.