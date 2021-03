Kouč hradeckých basketbalistů: Oslabení covidem? Hlavně, že nikoho výrazně nedostal

„Asi se nedalo počítat s tím, že by se nám úplně vyhnul. Tušil jsem, že přijde, statisticky to tomu i odpovídalo,“ řekl trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka den po zápase, kterým se hradecké družstvo vrátilo do ligového kolotoče. Úspěšně, i bez tří podkošových opor Sedmáka, Lošonského a Koloničného vysoko vyhrálo v Ostravě.

Vítězství 97:70 sokolům výrazně pomohlo k dovršení jejich snahy zahrát si předkolo play off, což by se stalo poprvé v historii.

Nebyla ve vás z toho, že vám chybí tři hráči, všichni shodou okolností podkošoví, před cestou do Ostravy malá dušička?

Je pravda, že jsme v tomhle směru oslabení byli, ale Ostrava na tom byla obdobně, také jí chybělo několik dlouhánů. Byl to i proto trochu zvláštní zápas, kromě našeho mladého Chlumeckého se hrálo vlastně bez vysokých hráčů, byl to takový dorostenecký basketbal.

Ten jste však zvládli dobře. Nebylo to pro vás vzhledem k vývoji v posledních týdnech překvapení?

Nevím, jestli překvapení, ale musím říct, že jsme byli celý zápas opravdu lepší. Přitom to pro hráče nebylo jednoduché, skoro měsíc jsme nehráli. Nejdříve kvůli pauze, potom kvůli našemu covidu a když už jsme měli začít, museli do karantény zase naši soupeři. Není to jednoduchá situace, avšak nejen pro nás.

Tým po karanténě začal trénovat a také hrát, ale bez tří výše zmíněných. Měla jejich nemoc vážnější průběh?

Naštěstí ne, i když Koloničný se s ní ještě potýká. Sedmák a Lošonský už začali s tréninkem, ale Sedmák se ještě necítí úplně dobře.

Covid se vám dlouho vyhýbal, není trochu pech, že přišel ve chvíli, kdy se hraje o play off?

Z tohoto pohledu opravdu přišel v nejméně vhodnou dobu. Blíží se play off, termínů už moc není a teď bude otázkou, jak se všechno stihne. Bude to hodně těžké, už teď máme v termínovce týdny s několika zápasy. Vzhledem k blížícímu se play off už moc termínů není. Pokud by se posunuly ještě nějaké další – vždyť v karanténě jsou i jiné týmy a některé to může postihnout –, tak už by termínovka byla taková, že by při jejím dodržení šlo o zdraví.

Takže trochu pesimismus?

To ani ne, bereme to tak, jak to je, doba je opravdu složitá. Podle mě je nejdůležitější, že i když nás covid postihl, nikoho nedostal do vážných potíží. Můžeme se sice bavit o tom, že termínovka bude těžká, na druhé straně je dobře, že alespoň můžeme hrát. A my chceme sezonu také dohrát. Kdyby se nám to povedlo a my postoupili do play off, bylo by to příjemné. I proto, že my už jsme si v této sezoně jednou dobře udělali tím, že jsme skončili třetí v Českém poháru.

Už zítra by do Hradce měly přijet Svitavy, co na ně vymyslet?

Já hlavně doufám, že se hrát bude, že soupeř projde testy. Naposledy totiž Svitavy hrály v Děčíně a ten potom musel do karantény.