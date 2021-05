Takový tým jsem si vždycky přál, říká kouč hradeckých basketbalistů

V klubu Peterka začínal před řadou let v situaci, kdy po naději proniknout tam, kam se podařilo letos, nebylo ani vidu, ani slechu.

Cítíte velké zadostiučinění po těch ne vždy jednoduchých letech?

Hlavně jsme se dostali tam, kam jsme se před sedmi lety, kdy jsme se začali tlačit nahoru, dostat chtěli. Letos se to sešlo. Poprvé v historii hrál Hradec ligové play off, získal třetí místo v poháru, to jsou věci, které hodně těší.

Který z okamžiků sezony vás těší nejvíc?

Nejde říct, že by šlo o okamžik, největší radost mám z toho, jak si tým letos sedl. Dal se neuvěřitelně dohromady, držel při sobě. Mohu říct, že jsem si takový tým vždycky přál. A na výsledcích to bylo vidět.

Třeba i na tom, že jste na rozdíl od minulých dvou sezon v NBL po návratu Hradce mezi elitu letos nemuseli na výhry jen čekat.

Tohle bylo letos opravdu pryč, byli jsme s většinou soupeřů vyrovnaní a na výhrách to bylo znát. I díky tomu, že kádr družstva je už delší čas pohromadě a má více zkušeností než v prvních dvou sezonách. O to víc mrzí, že u toho nemohli být diváci, pro Hradec tohle byla historická sezona.

Pro vás jistě také a prý se to týkalo pohárového úspěchu. O co šlo?

Medaile z Českého poháru už máme v rodině tři. Před lety jsem s Pardubicemi získal zlato hned v prvním ročníku, synové Ondřej a Martin ji mají také. Mně se k hráčské letos podařilo přidat trenérskou.

V příští sezoně možná už do hledišť budou moci. Koho v hradeckém dresu uvidí?

O definitivním složení kádru se v současnosti jedná. Obecně můžeme říct, že chceme zachovat základ současného kádru, ale úplně beze změn to nebude.

Začněme u stávajících hráčů, které byste rádi udrželi. Jak jsou jednání s nimi daleko?

Je naděje, že opory zůstanou. Ale pochopitelně se projevuje to, co vždycky, když se daří. O hráče úspěšného týmu bývá zájem.

Víte o někom, kdo pokračovat nebude?

Určitě ne Koloničný, u ostatních jednáme a jádro by mělo opravdu zůstat zachováno.

Už víte, že nějaký post bude třeba posílit?

Určitě podkošový, což nebude jednoduché hlavně proto, že mezi českými hráči je právě na tomto postu nouze a je těžké někoho kvalitního přivést.

Máte nějakou vizi, jak kádr budovat dlouhodoběji?

Víme, že budeme muset kádr pomalu omlazovat. Chceme se pokusit každý rok přivést mladého českého hráče, který by do týmu výkonnostně zapadl.

Co letos, podaří se to?

Jednání probíhají, povést by se to mohlo, s jedním jsou jednání hodně daleko.

Co očekáváte od příští sezony, v níž budete obhajovat letošní výsledky, které vás zbavily rizika možného sestupu?

Věřím, že to tak v příští sezoně zůstane. S velkou pravděpodobností se bude v příští sezoně sestupovat přímo, což bude rozdíl od baráží, kterých jsme v minulých sezonách absolvovali několik, hlavně tehdy, kdy jsme chtěli do NBL postoupit. O téhle změně se jedná a musím říct, že mi to přijde spravedlivější než baráž.

Změní se nějak rozložení sil v NBL?

Tohle se uvidí, hodně do toho samozřejmě mohou promluvit ekonomické záležitosti. Třeba i ovlivněné covidem. Zajistit sezonu finančně není nikdy jednoduché, možná se dopady covidu projeví ještě víc i přesto, že snad už budou moci na zápasy chodit diváci.

Co plánujete, aby byl tým na příští sezonu co možná nejlépe připravený?

V tuto chvíli ještě většina hráčů trénuje, i když zápasově pro nás sezona už skončila. Přípravu pak dáme dohromady podle toho, kdy příští začne, počítáme s první polovinou září a tomu vše přizpůsobíme.