Hradecký bronzový průlom do historie. I díky pokoření rivala

Královští sokoli totiž včerejší výhrou 92:90 nad rivalem z Pardubic dotáhli své letošní tažení Českým pohárem k zisku bronzových medailí. Nikdy předtím se Hradci podobným způsobem zamotat mezi domácí elitu nepodařilo.

„Je to báječné. Podobné pocity jsem měl, když jsme postoupili z první ligy do NBL, kde to bylo ještě možná o něco silnější,“ uvedl trenér Královských sokolů Lubomír Peterka, „teď jsme zase porazili v derby Pardubice, což je velmi kvalitní a dobře vedený tým, regionální rivalita bude zase větší.“

Hradec se ke svému úspěchu, jenž se kompletně odehrál v závěrečném turnaji osmi nejlepších družstev v Nymburce, odrazil čtvrteční výhrou nad favorizovaným USK Praha ve čtvrtfinále.

V sobotním semifinále sice podle očekávání prohrál 64:103 s mistrovským Nymburkem, ale před včerejším duelem o bronz to jeho hráčům náladu nepokazilo. Zvlášť když první poločas byl vyrovnaný. „Náš plán byl držet se Nymburka co nejdéle, a až když výrazněji odskočil, chtěl jsem naše opory pošetřit na schůdnější zápas o bronz,“ poznamenal trenér Peterka.

Povedlo se to i přesto, že první poločas přinesl až nečekaně vyrovnané střetnutí. Včerejší zápas s Pardubicemi byl třetím v této sezoně. V ligové soutěži skončil nerozhodnou bilancí jedné výhry a jedné porážky a obdobnou vyrovnanost nabídl i včera.

Oba týmy se přetahovaly o vedení, nikdo nenechal soupeře odskočit na výraznější rozdíl. S jedinou výjimkou, kterou byl devítibodový rozdíl na začátku druhé čtvrtiny, Pardubice ho získaly díky desetibodové šňůře.

K výhře jim to ale nepomohlo, záhy o svůj náskok totiž přišly a dál se pokračovalo v přetahované o výhru. Ta vyvrcholila v závěru zápasu, který přinesl drama.

Hlavně proto, že poslední minutu a půl ani jedno družstvo nedokázalo přes několik příležitostí pohnout výsledkem. Posledním, kdo dal koš, tak právě minutu a půl před koncem hradecký Halada, jenž jej upravil na 92:90 ve prospěch Hradce. „Koncovka byla samozřejmě o štěstí, něco jsme tam mohli řešit líp, ale dopadlo to, jak to dopadlo, a já jsem za to rád,“ uvedl hradecký kouč Peterka.

Hradec k výhře dokráčel jen s velmi úzkým okruhem hráčů, kteří se včera na palubovce střídali. S výjimkou Brožkova epizodního pobytu na hřišti, jenž trval jen minutu a půl, se v celém utkání střídali pouze Sedmák, Barač, Stamenkovič, Halada, Šoula, Lošonský a Ondřej Peterka. „Pomohly nám ušetřené síly z předchozího průběhu turnaje. Sestavu jsem proto zredukoval na sedm lidí,“ vysvětlil Peterka, „my těžší zápasy v užší rotaci hrát musíme a vyplatilo se.“

Hradci pomohlo i to, že po nepříjemném zranění nohy v semifinále s Nymburkem mohl nastoupit Barač, jenž utržil nepříjemného „koňara“. „Nakonec se ukázalo, že jeho zranění nebylo tak vážné,“ poznamenal kouč hradeckého družstva.