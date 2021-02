Obrana a méně ztrát, vidí hradecký Sedmák klíč k postupu v poháru

„Super, že se to podařilo poprvé a jsme za to rádi. Hlavně teď nesmíme být pod tlakem a je třeba si to užít,“ uvedl zkušený podkošový hráč před dnešním čtvrtfinálovým zápasem s USK Praha, který se stejně jako celý turnaj odehraje v Nymburce.



Co říkáte svému čtvrtfinálovému soupeři, přes kterého vede cesta do semifinále, a tudíž do bojů o pohárové medaile?

Že má letos velmi kvalitní tým, který jsme v této sezoně ještě neporazili. Taky měl v týmu nějaké rošády, takže to bude zajímavé a bude to asi o momentální formě a koncentraci na zápas.

Český pohár basketbalistů Čtvrtfinále

Středa

15:00 Hradec - USK Praha

18:30 Nymburk - Opava čtvrtfinále

Čtvrtek

15:00 Pardubice - Brno

18:30 Kolín - Svitavy Semifinále

13. února

13:30 Hradec Králové/USK Praha -Nymburk/Opava

17:00 Pardubice/Brno - Kolín/Svitavy Zápasy o medaile

14. února

15:30 o 3. místo

19:00 finále

V obou ligových zápasech s USK jste doplatili na velký počet ztrát. V domácím zápase jste jich měli 29, v utkání v Praze 21. Bude klíčem k úspěchu snížení těchto počtů?

Se ztrátami někdy máme větší problémy a budeme se jich muset vyvarovat. USK má mladý a dravý tým, skvělého trenéra, který hráče řídí z lavičky. My si budeme muset vážit každého míče a nebát se vzít si otevřené střely. Musíme se soustředit na plnění taktiky a měli bychom v zápase prodat naše zkušenosti.

Co ještě je třeba zlepšit, abyste USK poprvé v sezoně porazili?

Musíme si poradit s tím, že se snaží vytáhnout svoji obranu, a tlačit na soupeřovu rozehru. My jsme ale natolik zkušení, že bychom si to měli pohlídat. Určitě to bude i o naší obraně, protože v posledních zápasech dostáváme hodně bodů.

Čím to podle vás je?

V poslední době tím, že měl problémy se zlomeným nosem Nemanja Barač. Pro nás je právě v obraně strašně důležitý, je všude. Když dokážeme soupeře ubránit na nějakých osmdesát bodů, bývá to hodně jeho zásluha. Pokud by se to povedlo, máme šanci, protože v útoku jsme schopní dávat přes devadesát bodů. Obrana a ztráty budou naprosto klíčové.