Lakers s Jamesem jsou ve finále NBA favority, v cestě stojí Miami

Lakers potvrdili v dosavadním play off pozici nejvýše nasazeného týmu Západní konference a Portland, Houston i Denver porazili 4:1 na utkání. Jejich soupeř prošel do vyřazovacích bojů až jako pátý nejlepší tým Východní konference, ale ztratil také jen tři zápasy - žádný s Indianou, vítězi základní části Milwaukee s nejužitečnějším hráčem ligy Janisem Adetokunbem dovolil jednu výhru a v konferenčním finále Bostonu dvě.

Lakers čekají na titul deset let a případným triumfem by se dotáhli na historicky nejúspěšnější bostonské rivaly, kteří ligu vyhráli sedmnáctkrát. James a spol. mají obrovskou motivaci navíc, sezonu poznamenanou pandemií koronaviru chtějí bezpodmínečně vyhrát pro klubovou legendu Kobeho Bryanta, který v lednu zahynul při pádu vrtulníku.

„Pro mě tahle práce ještě není vyřízená,“ konstatoval James po hladkém postupu do ligového finále. Sám je v něm podesáté a za posledních deset sezon o titul nebojoval jen vloni v premiérovém roce s Lakers, kteří i kvůli jeho zdravotním problémům ani nepostoupili do play off. Ostatně stejně jako Miami, které je ve finále poprvé od Jamesova odchodu v roce 2014.

Vloni v létě přivedli Lakers k Jamesovi další hvězdu Anthonyho Davise z New Orleans a oba společně se starají v zápasech v průměru o více než 50 bodů. Davis ovládl týmové statistiky základní části s 26,1 bodu a 9,3 doskoku na zápas, Jamesova čísla jsou jen nepatrně nižší (25,3 a 7,8) a k tomu přidává přes deset asistencí. „On je lídrem týmu. On má nad tou partou kontrolu,“ konstatoval Davis.

Zatímco v týmu Lakers už jen Kyle Kuzma a Dion Waiters dosáhli dlouhodobě na dvouciferné číslo ve střelecké statistice, finálový soupeř s lídry Jimmym Buttlerem, Goranem Dragičem a Bamem Adebayem disponuje vyrovnaným kádrem s celkem sedmi takovými hráči. „Umějí střílet, jsou urputní a dobře trénovaní. Není překvapení, že jsou tak úspěšní,“ konstatoval kouč Lakers Frank Vogel a vysekl tím poklonu protějšku Eriku Spoelstrovi.

Trojnásobní mistři ligy Heat v této sezoně oba vzájemné duely s Lakers prohráli, hrálo se ale už v listopadu a prosinci. V obou případech byl za Davisem a Jamesem, kteří to společně dotáhli na 51 respektive 61 bodů, třetím nejlepším střelcem zápasu Buttler. Jednatřicetiletý rozehrávač bude mít ve své první sezoně v Miami šanci na premiérový titul.

„Už je to mnoho let stejné. Pokud chceš získat titul, musíš porazit tým LeBrona Jamese,“ konstatoval Buttler. „Nebude možné se zaměřit jen na LeBrona, protože kolem něj je spousta dobrých hráčů. Nicméně zas a znova budeme vystavováni stejné zkoušce a ta se jmenuje LeBron James.“

Pouze dvakrát v historii prošel do finále níže nasazený tým, přesto Buttler věří, že Heat mají šanci. „Víme, co je třeba. Abychom Lakers porazili, musíme hrát na hraně dokonalosti. Můžeme to dokázat, ať už jsme pátí nebo nejvýše nasazení. Chceme prostě hrát tak dobře, jak jen to půjde,“ řekl.

Nový šampion bude znám nejdříve v příštím týdnu z úterý na středu, kdy je na programu čtvrtý duel. V nejzazším případě bude rozhodnuto přesně o týden později.