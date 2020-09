LeBron James málem králem. Do finále dovedl i Los Angeles Lakers

Už jenom čtyři výhry, jedna série. LeBron James se může stát prvním hráčem NBA, který dotáhne k titulu hned tři kluby. Po Miami Heat a Cleveland Cavaliers by se mu to mohlo podařit s Los Angeles Lakers. Slavný kalifornský klub se do finále americké basketbalové profiligy vrací po deseti letech poté, co v sobotu zdolal Denver Nuggets 117:107 a sérii ovládl 4:1 na zápasy.