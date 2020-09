Lakers jsou krok od finále NBA, Denver ve své oblíbené pozici

Lakers se po několika úvodních minutách ujali vedení - a po zbytek zápasu už ho nepustili, ač na ně Denver stále a znovu dorážel. V první čtvrtině měl kalifornský klub k dispozici náskok 10 bodů, ve druhé 12 a ve třetí 11, soupeř se ale pokaždé dostal na dostřel.

Tři minuty před koncem to bylo jen o tři body. Poté ale dal koš Rajon Rondo a Lakers dovedli zápas k vítězství trestnými hody; neproměnili jediný z osmi. „V koncovce jsme zahráli velmi dobře. Vlastně celý zápas byl zvládnutý dobře. Pořád je ale co zlepšovat, spokojeni můžeme být až na konci cesty,“ řekl Anthony Davis, který táhl vítěze 34 body.

LeBron James pomohl 26 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Kentavious Caldwell-Pope pomohl 13 body a Dwight Howard 12 body a 11 doskoky, z toho šesti v ofenzivě, když v základu nahradil JaValeho McGee a double double stihl už do poločasu.

Jamal Murray vévodil statistikám Nuggets se 32 body a osmi asistencemi, přestože netrefil ani jednu ze svých tří tříbodových střel. Jerami Grant se dostal na 17 bodů, Nikola Jokič má na kontě 16 bodů a sedm doskoků, když ho limitovaly potíže s fauly, dobrou práci na něm odvedl Howard. Michael Porter Jr. je podpořil 13 body a osmi doskoky a Monté Morris stihl 12 bodů.

„Tohle je čtvrtý zápas finále Západní konference, tady je třeba makat pro tým. Kdo nepomáhá v obraně, asi by neměl být na hřišti. Musíme mnohem lépe odstavovat protihráče na doskoku. Dnes jsme jim dali hrozně moc prostoru,“ litoval denverský trenér Mike Malone.

Nuggets neztrácejí víru, že se do dějin zapíšou třetím velkým obratem za sebou. „Víme, že to jde. Ale musíme se zlepšit. Dnes jsme jim to usnadnili,“ připustil Murray.

Sestřih ze čtvrtého zápasu Denver - LA Lakers:

Proti letošní denverské schopnosti vybojovat takřka ztracené série jde jiná statistika: Lakers vedli už v soubojích s Portlandem a Houstonem 3:1 na zápasy - a pokaždé postoupili po výhře v pátém klání. Proti Nuggets se jim to může podařit v sobotu.

Lakers ještě nikdy nečekali na účast ve finále tak dlouho, do posledního zápasu sezony se mohou vrátit po deseti letech (v roce 2010 vybojovali svůj 16. titul v rámci NBA, mají i jeden triumf z profiligy NBL, jež se hrála na konci 30. a ve 40. letech). Jejich tahounovi LeBronu Jamesovi jde pro změnu o desátou účast v bojích o titul, devátou za poslední dekádu.

Ve finále Východní konference vévodí Miami nad Bostonem 3:1 na zápasy a postup si může zajistit už v noci z pátku na sobotu.