Nový floridský hrdina. Herro sestřelil Boston, Miami je krok od finále

Basketbalisté Miami Heat si v play off poradili s nasazenou čtyřkou Východu z Indiany a následně i s jedničkou z Milwaukee. A nyní jsou coby pětka jenom krůček od postupu do finále přes trojku z Bostonu. Na palubovce v Disney Worldu na to budou mít hned tři pokusy. Už v pátek mohou rozhodnout.

Miami je podvanácté v klubové historii ve vedení 3:1, přičemž jedenáct těchto sérií dovedlo k postupu. Finále by bylo jeho prvním od roku 2014, tehdy se však z titulu radovali San Antonio Spurs.

Hrdinou dne je Tyler Herro, jeho 37 bodů je nejvíc, kolik kdy nováček v konferenčním finále nasázel. Pomohlo mu pět trojek z deseti pokusů a celkem trefil 14 z 21 střel. Po Donovanu Mitchellovi z Utahu se stal druhým hráčem, jenž ve svém prvním play off nasbíral alespoň 35 bodů a pět doskoků.

Po Magicu Johnsonovi, jenž v šestém finálovém duelu v roce 1980 nastřádal 42 bodů, je floridský novic druhým nejlepším střelcem ve vyřazovacích bojích mladším 21 let.

Co se týče nováčkovského rekordu Heat, ten do této chvíle držela klubová legenda Dwyane Wade, v roce 2004 o 10 bodů méně. Herro, jenž klubový primát pomyslně převzal, si jej zajistil mimo jiné 17 body během závěrečné dvanáctiminutovky.

Hned čtyři muži v dresu Miami se dostali přes dvacetibodovou metu. K Herrovi se přidali Jimmy Butler s 24 body (a také s devíti doskoky), Goran Dragič s 22 body a Bam Adebayo, který 20 bodů doplnil 12 doskoky. Žádný z jejich spoluhráčů nenastřílel víc než tři body, ačkoli Jae Crowder odehrál téměř 31 minut a Andre Iguodala, jenž bojuje o své šesté finále v řadě, přes 27.

Koncovka vyrovnaného duelu nabídla menší drama, Jaylen Brown trojkou 16 sekund před koncem snižoval na 104:107, Herro ovšem šestkami upravil na pětibodový rozdíl. Kemba Walker po faulu Jimmyho Butlera trefil 9,2 sekundy před koncem tři trestné hody a Celtics se pak ještě dvakrát dostali na rozdíl dvou bodů, víc však nestihli.

I Boston našel nejlepšího střelce v mladíkovi, u dvaadvacetiletého Jaysona Tatuma je to však už dávno standard. Všech 28 svých bodů zaznamenal ve druhém poločase, stihl i devět doskoků a pomohl smazat dvouciferný rozdíl. Koncovka však patřila hráčům z Heat, kteří poctivě trefovali trestné hody a nedali soupeři šanci na obrat.

Brown zvládl 21 bodů a devět doskoků, Walker se dostal na 20 bodů, Gordon Hayward oslavil narození čtvrtého potomka 14 body a sedmi doskoky a Marcus Smart zapsal 10 bodů plus 11 asistencí.