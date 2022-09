Zámecký žesťový kvintet i hledání Jágra. Jak v Česku bavil start EuroBasketu

„Pivo? Dobré a levné,“ kvitují. Z českých sportovců znají Tomáše Satoranského, oštěpaře Jana Železného, Barboru Špotákovou a řadu hokejistů. „Otakar Janecký, skvělý hráč,“ zmiňují současného asistenta Pardubic, který kdysi získal s Jokeritem Helsinky čtyři tituly.

„Třeba tu potkáme i Jaromíra Jágra. Nevíte, má rád basketbal? Chystá se sem? Snad dorazí právě na zápas Česka s Finskem.“ .

V okolí libeňské haly je rušno. Děti se dožadují reklamních balonků a klíčenek, jejich tatínkové soupeří ve střelbě na koš a maminky na lehátkách usrkávají Aperol.

Fanzóna si žije svým životem, který se dění v hale moc netýká. Ovšem blíže ke vchodu se rozvernost mísí s nervózním očekáváním. Bude hrát Satoranský? Dokážou Češi po čtyřech prohrách v řadě zabrat? A kolik dorazí na zápas lidí?

Naposledy Praha (společně s Havířovem a Bratislavou) hostila basketbalové mistrovství Evropy mužů před 41 lety. Tehdy, v roce 1981, v Československu vládl Gustav Husák. V kinech běžel Menzelův film Postřižiny, Lucerna se chystala na koncert zpěvačky Tiny Turner a Londýn zas na svatbu prince Charlese s jakousi Dianou.

Na svět přišel počítačový program MS-DOS, americká skupina Metallica... a také bronzová medaile pro basketbalisty Československa. Tým kolem Kamila Brabence nestačil jen na Jugoslávii a Sovětský svaz.

Jitka řekla ano!

Nyní má Česko opět vytříbenou generaci, která může po MS 2019 a loňské olympiádě zažít na EuroBasketu svůj vrchol. „Těšíme se na všechny naše kluky, snad bude hrát Satoranský,“ věří Tomáš Fukala, fanoušek, který s partou přátel přicestoval do Prahy vlakem z Českého Těšína.

V jejich vysmátém hloučku najdete i chapíka v polském dresu. Jak to? „Hráli jsme všichni společně basketbal za Slavoj Český Těšín. V týmu jsme měli i pár Poláků, tak jsme přijeli společně.“ A kdo vyhraje? „My!“ zakřičí jednohlasně.

Čeští i polští fanoušci z Českého Těšína

Hala se plní, znějí státní hymny. Českým fanouškům trvá se dostat do varu a basketbalisté jim zrovna moc podnětů nedávají. V úvodní čtvrtině Češi sokům ze sousední země nestíhají. Nedaří se zejména v obraně a při doskocích. Nic na tom nezmůže ani Tomáš Satoranský, jenž je po zranění kotníku ve hře.

Druhá čtvrtina, to už je jiný příběh. „Veselka, veselka,“ zní z českého kotle po dalším koši Jana Veselého. 46:46, hala konečně nepřipomíná divadelní sál, ale sportovní stánek.

Na své si přijdou basketbaloví experti i ti, jimž termíny jako pick and roll nic neříkají. Kamera si v hledišti hledá obličeje podobné známým osobnostem. Na kostce se tak objeví kupříkladu „dvojník“ Michala Suchánka či herce Jonaha Hilla. A co by to bylo v roce 2022 za akci, kdyby nedošlo na žádost o ruku, že. Chvíle napětí. „Jitka řekla ano,“ hlásí moderátor. Uff.

V plné polní je i čtveřice trumpetistů pod kotlem. Tedy přesněji, tři hrají na trumpetu a jeden na trombon. Právě trombon prý dodává zvuku tu správnou barvu. Říkají si Zámecký žesťový kvintet, původně je totiž členů pět. Tito muzikanti jsou zpestřením na kulturních i sportovních akcích. Jednou mají na sobě mundúr trubadúrů, jindy dres či triko s vlajkou.

Trumpetista Pavel Kala (uprostřed) spolu se svými přáteli-muzikanty doprovázejí české basketbalisty.

„Basket milujeme. Jsme z Nymburka, takže při zápasech doprovázíme Nymburk, ale také ženský a mužský nároďák. Teď jsme byli pozváni i na EuroBasket. Jsme moc rádi,“ vysvětluje Pavel Kala, jenž velí hudebnímu souboru spolu s bratrem, trombonistou Miloslavem.

Společně podporovali hokejisty na mistrovství světa 2015 v Praze a v listopadu budou hrát na mistrovství světa v nohejbale v hale O2 Universum. V repertoáru mají přes sto písní včetně Škoda lásky či Vysoký jalovec. Na stadionech ale volí spíše oblíbené „Pojďme hoši, pojďme do toho.“

„Někdy necháváme vyniknout bubeníky, když mají chorál,“ mrkne Pavel o řadu výš. Bubeníci jsou z Nymburka, Ústí nad Labem a Písku, ale přes sociální sítě se domluvili a nyní společně bubnují do basketbalového rytmu. Českým reprezentantům budou tito sympaťáci vyhrávat při všech pěti zápasech v základní skupině v Praze. Teď jen aby jim to hráči oplatili obdobně.

Bohužel, zbylé dvě čtvrtiny Čechům proti Polsku nevycházejí. Hráči míří do kabin s mrzutým výrazem, na ukazateli skóre svítí 84:99. Srbové byli agresivnější, mrštnější, přesnější.

Lidé smotávají české vlajky s nápisy Frenštát pod Radhoštěm, Cheb či Beroun. I z Markvartic, rodiště Jaromíra Bohačíka, přijela podpora. Tak snad příště to vyjde. A možná přijde i Jaromír Jágr.