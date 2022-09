Rozpaky basketbalistů: dříč Satoranský, ale i špatná komunikace a výpadky

„Rád bych se cítil jako Tomáš Satoranský, ale nejde to. Ale doufám, že se to zlepší do dalších zápasů,“ přiznal sám basketbalista pro ČT, že nebyl v ideálním rozpoložení.

Sice figuroval v základní sestavě, ale hrál s viditelnou ortézou na pravém kotníku, šetřil prudkými pohyby či průniky ke koši. Rozdal šest asistencí a vyslal dvě neúspěšné střely.

V závěru, kdy se Češi usilovně snažili dotáhnout vzrůstající náskok Poláků, hecoval spoluhráče z lavičky.

„Na konci jsem už Tomáše nevyužíval, nechtěl jsem riskovat, že se jeho zranění zhorší,“ přiblížil Ginzburg.

Přesto už jen pouhá přítomnost hlavního lídra basketbalisty povzbudila.

„Musím před Satym smeknout, jak se k tomu postavil a jak všechno zvládal,“ prohlásil kapitán Vojtěch Hruban. „Bylo vidět, že je limitovaný a že se snaží dělat, co může. Nemůžeme od něj čekat, že s takovouhle nohou bude rozdávat deset asistencí a atakovat triple double každý zápas.“

Čeští basketbalisté Vít Krejčí (vlevo) a Tomáš Satoranský v zápase s Polskem

„Saty je pro nás velký přínos, jsme rádi, že tady s námi je. Doufám, že v dalším průběhu turnaje se bude jeho kotník zlepšovat a bude hrát ještě líp,“ doplnil Martin Peterka.

V sobotu se Češi utkají s hvězdným Srbskem, proti kterému by byli za outsidery i s plně zdravým Satoranským. Budou tak muset vyřešit, jestli nedávného maroda nechají odpočívat, nebo jej naopak připraví na větší zátěž, která ho nejspíš čeká ve zbylých zápasech. Reprezentanti je totiž budou potřebovat vyhrát, pokud chtějí postoupit do osmifinále.

Na hřišti jsme nechali spoustu energie

Proti Polsku zažili nepovedený start pražského působení. Vedli jen chvíli na konci prvního poločasu, jinak nedokázali najít lék na nedostatky v obraně a zastavit rozjeté opory soupeře Ponitku a Slaughtera.

Naopak v českém kádru, který provázela široká rotace, v níž deset borců z dvanáctičlenné soupisky odehrálo přes 14 minut, chyběl výrazný lídr. „Nebyli jsme v rytmu, byli jsme utrápení,“ posteskl si Hruban.

„Dostali jsme 99 bodů, což je strašně moc. Na začátku jsme byli nervózní a dostali jsme několik backdoorů (jednoduchých košů po seběhu soupeře za obranu), v blbou chvíli nám pak trefovali těžké střely nebo u nás došlo ke špatné komunikaci,“ popsal Peterka příčiny neúspěchu.

„Přijde mi, že někdy děláme školácké chyby. Ale to nejde za jedním hráčem, ale za celým týmem,“ doplnil Ondřej Balvín.

Obraz utkání ilustruje i statistika doskoků, v níž Češi s Poláky prohráli 24:36. Bodově i psychicky nechali soupeře utéct především na začátku obou poločasů.

„Do příštích zápasů se musíme vyvarovat špatných momentů, ale i když se nedaří, tak se musíme vrátit mnohem rychleji,“ nastínil Peterka, který v utkání proměnil tři trojky.

Sám však zdůraznil, že je nemilé, že Češi o nedostatcích v obraně hovoří už několik duelů, ale vypořádat se s nimi dosud nedokázali. Porážka s Polskem pro ně byla už pátou v řadě, byť první dvě přišly v přípravných duelech. Ale hrozivý průměr 94,6 bodu na zápas je více než výmluvný.

„Bráníme dobře dvacet vteřin, ale pak to zazdíme jedním doskokem, jednou blbou chybou. Každopádně všichni viděli, že jsme na hřišti nechali spoustu energie, přestože to nešlo a trápili jsme se od začátku do konce,“ vyzdvihl Hruban bojovného ducha týmu, kterého umocňovalo bouřlivé publikum v pražské O 2 areně.

O stejnou kulisu se Češi jistě budou moct opřít i v sobotu proti Srbům. „Můžeme jen překvapit a budeme se snažit držet našeho motta: Rvi se jako lev,“ ujišťuje Balvín. „Proti favoritům už jsme dokázali hrát skvělý basket. Věřím, že to tak bude i teď.“