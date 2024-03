Balkán až v Arábii. Basket láká expanze na Blízký východ, NBA větří miliardy

Vedení soutěže v úterý vyslechlo návrh od zástupců ze Spojených arabských emirátů, který počítá se začleněním klubu z Dubaje do evropského basketbalového ekosystému. Na revanš by tím finančně nestabilním klubům z Balkánu přitekly peníze z bohatého ropného světa.

I proto Jadranská liga vábení pečlivě naslouchá.

Slavné bělehradské kluby Crvena zvezda a Partizan mají netransparentní účetnictví, které se podle zákulisních informací opírá výrazně o státní podporu. Klopýtající Cedevita Olimpija z Lublaně je z nejhoršího venku, už nedluží hráčům ani nemocnicím, ale v evropské konkurenci si příliš vyskakovat nemůže. Tradiční záhřebská Cibona málem na startu aktuální sezony zkrachovala.

A tak by se dalo při zkoumání balkánských klubů pokračovat dál.

Nutno podotknout, že téma rozšíření Jadranské ligy se neprobírá poprvé. Dříve se měla mezistátní soutěž rozšířit o řecké velikány Olympiakos a Panathinaikos. Už po konci pandemie koronaviru se hlasitě skloňovala i spolupráce s Dubají.

„Nemyslím si, že se připojí nějak rychle, ale šance tady určitě je,“ přemítal pro iDNES.cz loni v listopadu Mirsad Alilovič, šéf mládežnické akademie lublaňské Cedevity Olimpija. „Když mají lidé peníze, všechno je možné. A u nás je touha po dlouhodobější stabilitě.“

Navíc přítomnost klubu z Dubaje není v hledáčku pouze členů Jadranské ligy. O začlenění uvažuje i Euroliga, zahraniční servery přináší informace o většinové shodě mezi organizacemi, které v soutěži působí.

Ve prospěch rozšíření do Arábie vystupuje například ředitel basketbalové sekce v FC Barcelona Josep Cubells: „Svět vrcholového sportu se obrací směrem k Blízkému východu a Euroliga nemůže tuto příležitost ignorovat.“

Kouč barcelonských basketbalistů Roger Grimau diskutuje s českou dvojicí Tomáš Satoranský (vlevo), Jan Veselý.

Na začátku března přiznal, že možnosti rozšíření do Dubaje jsou předmětem rokování už dva roky. „Nabízí nám solidní projekt, jehož součástí je začlenění jejich týmu do nejvyšší klubové soutěže na evropské úrovni,“ vysvětloval. V minulosti se spekulovalo o vpuštění arabského klubu do Eurocupu, ze kterého by pak mohl postoupit o patro výš.

Rezervovaněji se k expanzi staví například v Monaku, kde se chtějí soustředit především na rozvoj v Evropě.

„Stačí se podívat na příklad NBA. Nejdříve se snaží rozšířit trh v Las Vegas uvnitř USA. No, to můžeme být my. Monako může být Las Vegas Euroligy, protože jsme přímo v srdci Evropy,“ tvrdil ambiciózně generální manažer Monaka Oleksij Jefimov.

Avšak do Arábie míří pozornost i zámořské NBA.

Reklama na Emirates na úboru rozhodčích NBA.

V Abú Zabí už se hrají předsezonní zápasy, letecká společnost Emirates je oficiálním sponzorem novátorského NBA Cupu, reklamy aerolinek se vměstnaly i na úbory rozhodčích.

A nyní by slavná basketbalová liga ráda zacílila na lákavý trh ještě více. Podle webu Sportico aktuálně zkoumá možnosti, které by zároveň nevyžadovaly součinnost s Euroligou.

Ostatně v únoru NBA zahájila spolupráci s investiční bankou Raine Group, která má analyzovat možnosti (nejen) na evropském kontinentu. I proto nepřekvapí, že byl do odhadů zapojen i Blízký východ.

Suma sumárum?

Kombinace obou trhů, evropského i arabského, by ročně přinesla výnosy až tři miliardy dolarů.

Taková částka by klidně mohla přebít hlasy vládních i nevládních organizací, které dlouhodobě kritizují lidskoprávní situaci v regionu.

Saleh Mohamed Al Geziry z Odboru pro kulturu a turismus Spojených arabských emirátů pózuje s ředitelem NBA pro Evropu a Blízký východ Ralpem Riverou.

Nesmí se zapomínat, že mimo dění nestojí ani Mezinárodní basketbalová federace (FIBA). Vždyť v Kataru se hraje mistrovství světa 2027.

„Když budou všechny týmy hrát v jednom městě, fanoušci si mohou vše naplánovat s velkým předstihem a užít si jedinečný zážitek, protože všechny haly budou od sebe vzdálené maximálně 30 minut,“ komentovala FIBA svou volbu.

Blízký východ tak může po vzoru fotbalu potkat další sportovní boom. Bude však basket úspěšnější v propojení s Evropou?

UEFA nabídkám odolala. Jak se promění další odvětví se může vyjasnit už 19. března, kdy pokračují jednání o vstupu BC Dubaj do Jadranské ligy.