Boston má jako první play off jisté. Newyorskou obranu zastínil útočný Brunson

Celtics si v 66. utkání sezony zajistili 52. vítězství. K triumfu nad Phoenixem si pomohli vyrovnaným sezonním maximem v podobě 25 trojek. Pokusů měli dvakrát tolik. O pět trojek a celkem 37 bodů se postaral Jaylen Brown, čtyři koše z dálky a 26 bodů přidal Jayson Tatum.

„Jsou v tomto směru nejlepší v lize a je těžké je bránit. Pořád se bavíme o tom, jak Celtics ve střelbě za tři přibrzdit, ale i když jsme dnes předvedli to nejlepší, co umíme, pořád to nebylo dost,“ litoval trenér Suns Frank Vogel, jehož týmu nestačila ani drtivá převaha na doskoku 51:33, z toho v ofenzivě 19:6.

Phoenix měl čtyři dvacetibodové střelce: Devin Booker k 23 bodům přidal sedm asistencí, stejně tak Bradley Beal, jenž dal o bod méně. Čtyři z pěti trojek a celkem osm z devíti střel proměnil Grayson Allen, rovněž 20 bodů přidal i Kevin Durant. Jusuf Nurkič doskočil pod koši 20 míčů.

Brunson na 45 bodů potřeboval necelých 38 minut a proměnil 14 z 30 střel z pole, byť pouze dvě trojky z deseti. Zároveň využil 15 šestek ze 17. Pro vývoj duelu byla klíčovou druhá čtvrtina, po níž šli Knicks do šaten s náskokem 14 bodů a ovládli ji 29:16. Brunson měl v té době 21 bodů.

„Co na to říct? Je neuvěřitelné ho sledovat. Střílel 17 šestek a myslím, že jich mohlo být i víc,“ chválil Brunsona trenér Knicks Tom Thibodeau. Hvězdný rozehrávač New Yorku v této sezoně nasbíral aspoň 40 bodů už pošesté. V dresu Portlandu nasbíral 31 bodů a 14 doskoků Deandre Ayton. Knicks uspěli navzdory tomu, že trefili jen šest trojek z 29. Blazers spáchali 18 ztrát.

Druhý tým Východní konference Milwaukee přehrálo Philadelphii bez zraněného Joela Embiida 114:105. Janis Adetokunbo vedl Bucks s 32 body, 11 doskoky a sedmi asistencemi, Sixers zase s 30 body Tyres Maxey. Philadelphia je ve stejné konferenci sedmá.

Dallas v hale Oklahoma City neměl zraněnou hvězdu Luku Dončiče a ani 36 bodů a 12 přihrávek Kyrieho Irvinga neodvrátilo porážku 119:126. Thunder vedl s 31 body Shai Gilgeous-Alexander. Houston s pomocí 37 bodů Jalena Greena jasně přehrál 135:119 Washington.