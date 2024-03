Když je triple double a výhra zklamáním. Dončičova unikátní série skončila

Velký obrat předvedl obhájce titulu Denver, který prohrával s Torontem už o 22 bodů, ale nakonec zvítězil 125:119. Lídr soutěže Boston přehrál Portland 121:99.

Dončič se za prodloužením svého rekordu nehnal. Když v poslední čtvrtině neuspěl se dvěma trojkami po sobě, šest minut před koncem odešel za rozhodnutého stavu střídat a raději šetřil síly na další zápasy.

„Je na tom vidět Lukův přístup. Zajímají ho jen výhry. Čísla pro něj nic neznamenají. Až když půjde do důchodu, tak se ohlédne za tím, co dokázal a uvidí, že byl někde jinde než všichni ostatní,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd.

Na rekord NBA má nyní šanci jiný hráč Dallasu. Daniel Gafford proti Chicagu proměnil všech devět střel a celkem neminul už 28 pokusů po sobě. Blíží se k rekordu Wilta Chamberlaina, který v roce 1967 proměnil 35 střel za sebou.

Denver měl s Torontem nečekané problémy a ještě ve třetí čtvrtině prohrával o 21 bodů. Pak ale zapnul a pod vedením Jamala Murrayho a Nikoly Jokiče zápas otočil. Rozhodující trojku minutu před koncem proměnil Michael Porter Jr. Nuggets od Utkání hvězd vyhráli devět z deseti zápasů a bojují s Oklahoma City o první místo v Západní konferenci.

„V NBA nikdy není rozhodnuto. I když vedete nebo prohráváte o 20 bodů, stále musíte hrát naplno. Tušili jsme, že ve druhém poločase bude hrát Denver mnohem agresivněji, ale stejně jsme to nezvládli. Pro náš mladý tým je to dobrá lekce a možnost poučit se,“ řekl trenér Toronta Darko Rajakovič.

Murray dal 12 ze svých 26 bodů v poslední čtvrtině, Jokič si připsal 21. triple double v sezoně za 35 bodů, 17 doskoků a 12 asistencí.

Boston měl utkání s Portlandem od začátku pod kontrolou, přestože postrádal dva hráče základní sestavy Kristapse Porzingise a Jrue Holidaye. Postupně soupeři utekl až na 24 bodů a jako první tým si zajistil účast v play off, i když do konce základní části mu zbývá ještě 18 zápasů. Jaylen Brown k výhře přispěl 27 body, Jayson Tatum 26 body.

Naopak San Antonio má spolu s Washingtonem jako první jistotu, že se v této sezoně do play off nepodívá. San Antonio prohrálo 102:112 s Golden State a už se nemůže dostat ani do předkola. Spurs nepomohlo ani 27 bodů a 14 doskoků Victora Wembanyamy. Warriors táhli Jonathan Kuminga s 21 body a Klay Thompson s 20 body.

Kevin Durant pomohl 37 body Phoenixu k vítězství 117:111 v Clevelandu, kde Suns prohrávali už o 19 bodů. Devin Booker při návratu po zranění kotníku nastřílel 27 bodů.