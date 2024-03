Edwards dotáhl Minnesotu k výhře, Boston v NBA podruhé za sebou padl

Minnesota nastoupila bez jedné z hlavních opor Karla-Anthonyho Townse, který má poraněný meniskus a bude minimálně měsíc mimo hru. I bez něj ale na Indianu Vlci vletěli a vedli už o 17 bodů. Jenže ve třetí čtvrtině začali Pacers ztrátu dohánět a zápas směřoval do vyrovnané koncovky.

Tu ovládl Edwards, který za vyrovnaného stavu minutu před koncem proměnil trojku. vzápětí zajistil svému týmu pětibodové vedení. Indiana sice 16 vteřin před koncem snížila na rozdíl jediného bodu, ale Edwards jedním trestným hodem zvýšil a při snaze soupeře vyrovnat v poslední vteřině Edwards zablokoval pokus Aarona Nesmitha, který by jinak jistě skóroval a poslal zápas do prodloužení.

„Edwardsův výkon byl na jiné úrovni. I když jsme ho zdvojovali, tak se dokázal uvolnit. Dnes ukázal, jak skvělým hráčem je,“ ocenil výkon soupeře trenér Indiany Rick Carlisle.

Vyrovnaná bitva se hrála i v Denveru, kde dlouho řádil bostonský Jaylen Brown, autor 41 bodů. Celtics se přesto nepovedlo odskočit na víc než pět bodů. To Denver vedl na začátku poslední čtvrtiny až o 12 bodů, ale Boston se ještě vrátil do hry. A to hlavně zásluhou do té doby mlčícího Jrue Holidaye, který dal v koncovce 8 ze svých 12 bodů.

Denver ale měl Jokiče, který za stavu 109:106 pro Nuggets dal 80 vteřin před koncem důležitý koš a chvíli na to přihrál Aaronu Gordonovi na rozhodující smeč. Denver si navíc pomohl obranou, když v poslední minutě už nedovolil Bostonu skórovat. Gordon měl v posledních pěti minutách hned tři smeče.

Luka Dončič z Dallasu v zápase s Miami.

Luka Dončič z Dallasu se stal teprve druhým hráčem v historii, který zaznamenal pětkrát po sobě triple double s alespoň 30 nastřílenými body. Předtím se to povedlo jen Russellovi Westbrookovi v roce 2017. Zároveň je prvním, který měl triple double s alespoň 35 body čtyřikrát po sobě. Tentokráte Dončič 35 body, 11 doskoky a 11 asistencemi pomohl Dallasu k výhře 114:108 nad Miami.

„Vždy jsme říkal, že tento mladý muž je speciální a že si musíme vážit, že ho tu můžeme sledovat. Je to tak vzácné, jako třeba obrazy od Picassa,“ prohlásil trenér Dallasu Jason Kidd.

Blízko triple doublu byl i Domantas Sabonis, který 31 body, 17 doskoky a 9 asistencemi táhl Sacramento k těsné výhře 131:129 nad San Antoniem. Sám navíc osm vteřin před koncem zápas rozhodl smečí, když vypíchl míč soupeři a šel sám do koše.

Detroit zvítězil nad Brooklynem 118:112 a připsal si jubilejní desátou výhru v sezoně. Dostal se tak z pozice nejhoršího týmu soutěže, které přenechal Washingtonu. Pistons táhli Jaden Ivey s 34 body a Cade Cunningham s 32 body a 11 asistencemi.

Basketbalová NBA Dallas - Miami 114:108

Denver - Boston 115:109

Detroit - Brooklyn 118:112

Golden State - Chicago 122:125

Indiana - Minnesota 111:113

Phoenix - Toronto 120:113

Sacramento - San Antonio 131:129

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 62 48 14 77,4 2. New York 62 36 26 58,1 3. Philadelphia 62 35 27 56,5 4. Brooklyn 63 25 38 39,7 5. Toronto 63 23 40 36,5

Centrální divize

1. Milwaukee 63 41 22 65,1 2. Cleveland 62 40 22 64,5 3. Indiana 64 35 29 54,7 4. Chicago 63 31 32 49,2 5. Detroit 62 10 52 16,1

Jihovýchodní divize

1. Orlando 63 37 26 58,7 2. Miami 62 35 27 56,5 3. Atlanta 62 28 34 45,2 4. Charlotte 62 15 47 24,2 5. Washington 62 9 53 14,5

Západní konference

Jihozápadní divize

1. New Orleans 62 37 25 59,7 2. Dallas 63 35 28 55,6 3. Houston 62 27 35 43,5 4. Memphis 63 22 41 34,9 5. San Antonio 63 13 50 20,6

Severozápadní divize

1. Minnesota 63 44 19 69,8 2. Oklahoma City 62 43 19 69,4 3. Denver 63 43 20 68,3 4. Utah 63 28 35 44,4 5. Portland 61 17 44 27,9

Pacifická divize