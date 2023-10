Balkánská perla na kapačkách. Ani cizí peníze neoživily Dončičův první klub

Lublaň (Od našeho zpravodaje) - Pouze do třinácti let se proháněl Luka Dončič v dresu domovského klubu Olimpija Lublaň, než si ho vyhlédli skauti slavného Realu Madrid. Přesto dodnes kolují historky o předčasném konci jeho prvního tréninku poté, co byl okamžitě přeřazen do lepšího družstva.