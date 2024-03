Dubaj vstupuje do evropského basketu, proti byl jediný klub. Blízko je i Euroliga

Rozhodnutí mohlo padnout už minulý týden, shodu ovšem zástupci Dubaje a Jadranské ligy nenašli. Nyní už nestojí týmu z Blízkého východu nic v cestě, rozšíří tak soutěž, v níž dosud hrála jen mužstva z Balkánu. Od sezony 2024/25 navíc počet klubů v lize vzroste ze 14 na 16.

Informaci jako první přinesl srbský server Mozzart Sport, dohoda zatím platí do ročníku 2026/27. Kluby si od příchodu bohatého konkurenta slibují celkové zlepšení situace v regionu, kde panuje ve sportovních organizacích výrazná finanční nestabilita.

Dubaji se zase otevírá cesta do Evropy. Dosud jejímu vstupu do evropských soutěží bránilo i postavení mimo zaběhnutý systém, po vstupu do Jadranské ligy i tato překážka odpadá.

Začlenění arabského klubu do Euroligy už dříve prosazoval například ředitel ředitel basketbalové sekce v FC Barcelona Josep Cubells.