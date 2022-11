Výkon sezony, Embiid v NBA nasázel 59 bodů. Padesátku pokořil i Garland

Embiid navázal na 42 bodů ze sobotního zápasu proti Atlantě a předvedl jeden z nejlepších výkonů, jaké kdy NBA viděla od podkošového hráče.

V poslední čtvrtině proti Utahu dal 26 z 27 bodů Philadelphie a celkově se postaral o 58 procent bodů svého týmu. Navíc i díky jeho dvěma blokům už Utah v posledních třech minutách neskóroval.

„Byl to nejdominantnější výkon, jaký jsem kdy viděl, pokud počítáme útok i obranu. Bylo to něco neuvěřitelného,“ žasl trenér Philadelphie Doc Rivers.

V historii Sixers nastříleli víc bodů jen Wilt Chamberlain (68, 65, 62 bodů) a Allan Iverson (60 bodů). „Jsou to obrovské legendy, které neskutečně respektuji. A být v jejich společnosti pro mě znamená hodně. Prostě jsem měl horkou ruku a spoluhráči mě proto hledali,“ řekl Embiid, který jako teprve třetí hráč v historii dal ve dvou zápasech po sobě přes sto bodů. Rázem se dostal na třetí místo tabulky střelců s průměrem 32,3 bodů na zápas.

Garlandův mimořádný výkon nestačil

Životní noc prožil i Darius Garland, z nejlepšího výkonu kariéry však takovou radost neměl. Jeho 51 bodů Clevelandu nestačilo, Cavaliers prohráli s Minnesotou 124:129.

„Když jsem šel střídat, ani jsem nevěděl, že mám padesát bodů. Nikdo mi to neřekl a já se jen soustředil na to, jak zápas vyhrát. Statistiky jsem nesledoval. To je skvělé na tomto týmu, že nám nejde o statistiky, ale o tým. Proto nemohu mít radost ze svého výkonu, když jsme prohráli,“ řekl Garland.

Minnesotu táhli za výhrou D’Angelo Russell s 30 body a 12 asistencemi a Karl Anthony Towns s 29 body.

Zazářil i Anthony Davis, který svým nejlepším výkonem sezony v podobě 37 bodů a 18 doskoků dovedl Los Angeles Lakers k výhře 116:103 nad Brooklynem. Lakers vyhráli teprve potřetí v sezoně, přestože postrádali LeBrona Jamese.

Také Shai Gilgeous-Alexander nastřílel 37 bodů a Oklahoma City i díky němu přestřílela New York 145:135. Josh Giddey v dresu Thunder přidal triple double 24 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí.

Obhájce titulu Golden State podlehl v derby Sacramentu 115:122. V dresu Kings zářil Domantas Sabonis s 26 body a 22 doskoky.